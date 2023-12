Xavier Sardá contestó en '100% Únicos' a la pregunta de cuánto dinero ganaba en 'Crónicas Marcianas'

La segunda noche en Telecinco de 100% Únicos, el nuevo programa capitaneado por Guillermo Fesser que reúne a un grupo de personas con autismo para entrevistar a famosos de distintos ámbitos, tuvo como invitados a Xavier Sardà y a Albert Rivera, que habló de su relación con Malú.

Sobre el presentador, el grupo de entrevistadores sin pelos en la lengua quiso saber muchas cosas de su vida personal, orientadas sobre todo a cómo había llevado el perder a su madre siendo un niño, a su padre siendo muy joven, y el papel que adoptó su hermana Rosa María respecto a él. Pero, según sus edades, también les interesó su trayectoria profesional.

Fue Ana Gómez, una madrileña de 38 años, la que le preguntó directamente “¿Cuánto ganabas en Crónicas Marcianas?”. Y Sardà, tras escapársele una sonrisa, respondió: “Mira, en Crónicas Marcianas cobré... decir cantidades, no sé... Me gané muy bien la vida, He ganado muchísimo más de lo que pensaba, y muchísimo menos de lo que me gustaría ganar ahora. Pero me pagaban muy bien. es lo cierto”.

Viendo que se hacía el silencio y esperaban que dijese algo más, el presentador y colaborador prosiguió: “Me resulta un poco enojoso decir la cifra, no sé. Es que no... pff... a ver si yo me acuerdo. Era en pesetas, y me cuesta decirlo. Cincuenta millones de pesetas ¿cuánto es? Pues 300.000 euros los tres primeros meses, y si seguíamos, pues más, no sé. Por decir algo concreto y dejarme de puñetas. Pero ya veis que soy un poco tocho”. Al recibir el aplauso, reconoció que “me ha costado eh”, y explicó que fue una apuesta arriesgada porque tuvo que dejar la radio, pero que “por suerte funcionó”.