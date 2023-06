Chelo García-Cortés aclara su futuro tras el fin de 'Sálvame': “No me pienso jubilar”

Con el fin de Sálvame, que llegará este mismo viernes 23 de junio tras la emisión del último programa en la tarde, el futuro de gran parte de sus colaboradores queda en el aire a la espera de nuevos proyectos dentro o fuera de Mediaset.

Una de ellas es Chelo García-Cortés, periodista con larga trayectoria en programas de diferentes cadenas, que ha dejado claro su deseo de seguir de la mano de La Fábrica de la Tele en sus próximos pasos profesionales: “Pertenezco a Sálvame, me siento muy orgullosa y haré lo que tengamos que hacer”, comienza diciendo en una entrevista ofrecida a Outdoor, portal de la web de Telecinco.

La colaboradora asegura además que pretende continuar en el oficio y en ningún caso contempla la jubilación: “Llevo toda mi vida trabajando, no me pienso jubilar. No sé dónde estaré. Imagino que La Fábrica de la Tele seguirá contando conmigo, pero Chelo García-Cortés no se va a ir de los medios. No sé lo que va a ser de mí, pero jubilarme... lo siento pero no. Me vais a tener que aguantar”, añade.

Cabe recordar que recientemente, la periodista saltó a Antena 3 para participar en la docuserie Una vida Bárbara, de su amiga Bárbara Rey. También ha sido personaje de ficción en Cristo y Rey, la serie de Atresmedia en la que le ha dado vida Adriana Torrebejano.