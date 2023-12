Fernando Tejero habla de su juventud “trágica” en los 80: “Ocultaba mi homosexualidad, es un putadón terrible”

Fernando Tejero pasó este domingo por el plató de La Roca para presentar Los Farad, la nueva serie de Amazon Prime Video en la que participa. Ambientada en la Costa del Sol durante la década de los ochenta, y con estreno previsto para el 12 de diciembre, la ficción muestra una saga criminal en torno al tráfico de armas.

De su infancia y adolescencia en Córdoba durante esa década habló el actor, que reconoció no tener buen recuerdo de aquella época. “Pesonalmente no, porque todavía no era yo. Ocultaba mi homosexualidad. El que lo vivió sabe que es un putadón terrible”, explica el intérprete.

“No ser tú para agradar a la sociedad, a tu familia, es terrible”, añade, y agrega que su adolescencia fue “trágica” en ciertos aspectos. “Sufrí lo que llaman bullying, tartamudeaba, y aún ahora, por no poderte expresar tal cual eres. Cuando a uno no lo dejan expresarse, le cuesta expresarse y eso era lo que me pasaba”, reconoce.

Todo cambio al trasladarse a Madrid a estudiar arte dramático en la escuela de Cristina Rota. Allí, cuenta, “primero te enseñan a aceptarte como persona para regalar tu personalidad sin prejuicio a cualquier personaje que haya que enfrentarse”. Aunque le costó, la experiencia fue liberadora. “Me solté la melena”, ríe al respecto.