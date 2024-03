Una soltera de 'First dates' deja en shock a su cita con una mascota: “No quiero incomodarte, pero es mejor si la guardas”

De entre todas las situaciones surrealistas que se podían vivir anoche en el restaurante de First dates, hubo una que, en efecto, fue totalmente disparatada.

Antes de empezar a cenar, Marijose quiso que Paco, su cita, conociera a la mascota que siempre la acompaña. “Es un perrete, ¿no?”, le preguntó. Pero no, no era un perrete. Ni mucho menos. “Es una de mis locuras que no tienen cura”, aclaró ella.

Marijose sacó del bolso una rata del tamaño de un conejo. Una rata de juguete, aparentemente disecada, llamada Gertrudis.

Paco se quedó perplejo, por lo que su compañera se vio en la obligación de explicar el significado de tan inesperada compañía, cuyo origen es ni más ni menos que la canción Rata de dos patas, de Paquita La del Barrio.

“Encantado”, le dijo Paco a la rata antes de cambiar de tema: “No quiero decirte nada pero, si la guardas, mejor”, le espetó, así que Marijose cogió su mascota y la acomodó en el bolso de nuevo.