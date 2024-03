Hiba Abouk cuenta en Cuatro el día que Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie: “Se quedó en shock”

La cuarta entrega de Martínez y Hermanos, emitida este lunes en Cuatro, sirvió, entre otras cosas, para que Hiba Abouk contara su anécdota personal con Brad Pitt.

En un momento dado del programa, Dani Martínez preguntó a sus invitados —entre los que también estaban Paco León y Leo Harlem— si alguna vez les habían confundido con algún famoso. Fue entonces cuando la actriz de El Príncipe dijo que sí, que a ella la suelen confundir con Angelina Jolie. “Me pasa todavía”, aseguró Hiba, que como ejemplo puso lo que vivió junto a Brad Pitt hace un año en París, durante el estreno de Babylon.

Hiba fue al evento invitada por una amiga, la actriz Li Jun Li, que aparece en la película. De ahí que se diera la situación para cruzarse con Pitt en una “sala cerrada con unos pocos invitados”. Según la intérprete, “él pasó a mi lado como diciendo '¡está Angelina!”. “Cuando te vio Brad Pitt se le cambió la cara. No te dio tiempo ni a decirle 'no'”, comentó Dani Martínez.

Tras unos instantes de duda, ambos acabaron saludándose mutuamente. “Él no sabía quién era yo, pero como se había quedado en shock y se había dado cuenta de que yo me había dado cuenta de que me estaba mirando más de la cuenta, pues rompió eso diciendo 'hola' y yo dije 'hola'”, comentó Abouk. La actriz también dijo que Brad Pitt le comentó a su amiga que “se parece un montón a Angelina”.