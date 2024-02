Wyoming responde a Ayuso y denuncia su “desfachatez y falta de humanidad”: “Sigue igual que hace cuatro años”

El Gran Wyoming aprovechó su programa de este jueves para responder a Isabel Díaz Ayuso, protagonista del día en clave política por justificar su veto a trasladar a mayores de residencias a hospitales en la pandemia de la COVID porque “se iban a morir igual”.

“La señora Ayuso no es internista, ni neumóloga, ni especialista en cuidados paliativos. Y, sin embargo, se permite afirmar con total descaro que los ancianos a los que no se les dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia, se iban a morir igual. Es como decir que los hospitales no sirven para nada”, comenzó diciendo el presentador de El Intermedio, que es médico.

“No es igual morir en un hospital sedado y con cuidados paliativos, que morir en una habitación solo, asustado y entre dolores insoportables. Hay muertes mejores y muertes peores. Porque los ancianos que disponían de seguros privados sí fueron trasladados a hospitales. Es más, muchos consiguieron vivir”, añadió, y resaltó: “Alguien decidió establecer unos protocolos en los cuales se dictaba que unos tenían derecho a salvarse, y otros no”.

“Esas 7.291 personas no tenían porqué morir igual”, opinó, y denunció que “cuatro años después, la Comunidad de Madrid solo ha dado evasivas, excusas, cortinas de humo y chascarrillo sobre cervezas y lo bien que se vive en Madrid”. “Hay algo que sigue igual que hace cuatro años: la desfachatez y la falta de humanidad de la señora Ayuso”, sentenció.