Gonzalo Miró, en laSexta: “Todo el entorno familiar de Ayuso acaba beneficiándose del dinero público y no pasa nada”

La Roca celebró este domingo sus 100 programas en laSexta hablando, entre otros temas, del fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Uno de los tertulianos que tomo la palabra fue Gonzalo Miró, que acusó al entorno de la presidenta madrileña de “enfangar”. “Como suele ser habitual lo que hace el entorno de la presenta la Comunidad de Madrid es enfangar el terreno de juego e intentar complicar las cosas que no son tan complicadas”, dijo el colaborador para empezar.

“Yo me pregunto por qué no hay ninguna responsabilidad política en que todo el entorno familiar o cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid termina beneficiándose del dinero público y no pasa nada”, añadió después en alusión a otras polémicas parecidas, como la que involucró hace un par de años al hermano de la dirigente. Miró, además, pidió “tirar del hilo” para saber “cuánto dinero da la Comunidad de Madrid al máximo contratante de la pareja de Ayuso”.

Para Juan del Val, “decir que no pasa nada” con la presidenta madrileña, como defendió Miró, “es llenar el aire de ruido”, aunque el colaborador también se mostró crítico con Ayuso. “El novio de Ayuso dejó de ser solo el novio de Ayuso cuando ella comenzó a dar explicaciones que a mí me parecieron un despropósito. Ella decide hablar de un complot y de victimismo en grado supremo. Y yo creo que ahí es cuando podemos empezar hablar de todo esto”, señaló el también juez de El Desafío.