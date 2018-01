Torres apoya a Negrin y a Clavijo

En la medida que los afiliados al Partido Socialista Canario/PSOE van comprobando que el nuevo secretario general, Ángel Víctor Torres, ha adoptado una posición de liderazgo muy confusa y sin un programa claro de actuación política, muchos cargos del partido y además un gran grupo de militantes de base se están alejando de Torres y comienzan a cuestionarlo en algunos casos de forma contundente.

Los movimientos más criticados del secretario general son su apoyo a Fernando Clavijo, y posicionarse a favor de Santiago Negrín en el asunto/trasunto escandaloso de Radio Televisión Canaria Autonómica; tener paralizada la moción de censura en La Laguna al alcalde de CC, José Alberto Díaz: ir de la mano de CC y PP en todo lo que se refiere a la Ley del Suelo; y estar pasteleando también con la reforma del sistema electoral, cambiando de criterio constantemente. El último movimiento en torno a la elección del secretario general de la Agrupación de Las Palmas de Gran Canaria Juan Rodríguez Doreste dio como resultado unas elecciones a cara de perro, resultando vencedor Miguel Ángel Pérez, Director Gerente de la Autoridad Única del Transporte en Gran Canaria, que consiguió 262 votos frente a los 255 de Augusto Hidalgo. Una diferencia muy corta de siete votos que arroja el significado de la gran división que hay en el partido, porque mientras Torres apoyó a Hidalgo, Chano Franquis jugó con armas y bagajes a favor de Pérez, y tuvo en José María García Quer buenas armas y un buen bagaje, un fontanero que conoce los intríngulis del aparato del partido y que con su apoyo influyó finalmente en la victoria de Miguel Ángel Pérez, que se apunta a un cocido y un cosido, pues no hay que olvidar que el jefe de campaña en Canarias de Pedro Sánchez a nivel federal, de Ángel Víctor Torres en el nivel regional, y de Sebastían Franquis en el control de la agrupación capitalina fue precisamente Pérez.

Pero los movimientos a veces soterrados, y que de vez en cuando salen más a la superficie, alcanzan a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, la concejala del ayuntamiento capitalino, Inma Medina con bastante influencia en las bases del partido, o el diputado Gabriel Corujo, que andan disgustados con Chano Franquis y a su vez en ratos libres también con Ángel Víctor Torres. Un totum revolutum que se extiende a Tenerife, en donde Pedro Martín derrotó en las elecciones a la secretaría general de la isla picuda a la candidata de Torres, Gloria Gutiérrez, y contó Martín con el apoyo de Patricia Hernández, que dicho sea de paso está muy en contra de Torres, y además apoyaron la candidatura del vencedor miembros significados del socialismo tinerfeño, como el consejero Insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, y la consejera de Patrimonio en el Cabildo Insular de Tenerife, Josefa María Mesa Mora.

Es significativo que las diferencias de votos en Tenerife han sido mucho más grande, un total de 1038 para Martín (63 por ciento), y sólo 614 para Gloria Gutiérrez (37 por ciento), lo que indica el fracaso de Torres en Tenerife, en donde Martín también contó con el apoyo del veterano Pedro Anatael Meneses, y otros destacados miembros como Emilio Fariña y Nicolás Jorge, que propugnan la moción de censura en La Laguna, y que está siendo paralizada por la concejala del PSOE lagunero Mónica Martín, que le tiene especial inquina a Santiago Pérez, y que cuenta con la colaboración de la concejala “socialista” (es un decir) María José Castañeda, y el machista “sociolisto” Zebenzui González, que actúa de tapón con Mónica y María José para evitar la moción de censura.

Miguel Ángel Pérez me cuentan ahora que se está distanciando de Torres, de Franquis y de Hidalgo, para hacer una política de significado más “capitalino”, con especial atención a los problemas de Las Palmas de Gran Canaria, y de momento tiene a la veterana Paquita Luengo como presidente de la Agrupación Juan Rodríguez Doreste, y su segunda de a bordo como vicesecretaria general es Lourdes Armas, concejala de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dicho sea de paso está ahora distanciada de Augusto Hidalgo.

Entre todo esto, y que no ha sentado nada bien que Torres se haya autodesignado presidente del grupo parlamentario socialista en Teobaldo Power sin ser diputado, y que cuenta con la colaboración de María Dolores Corujo, presidenta del grupo y tal, me chisman que es un florero que maneja a su antojo, la situación no puede ser más caótica, y en definitiva más enrevesada. Torres evidentemente con Clavijo y Negrín, con Coalición Canaria y haciendo carantoñas con el Partido Popular, resume que está abducido por el presidente del Gobierno de Canarias que me apuntan le dice : “Tú controlas Gran Canaria y me dejas para mí Tenerife. Apoyas a Santiago Negrín que nos hará una buena propaganda a los dos desde la Televisión y Radio Canaria. No seas tolete, lo vamos a controlar todo”. Y Ángel Víctor Torres, flipando y entusiasmado, se conformará con ser vicepresidente de Clavijo en 2019. Un PSC/PSOE bastoncito de apoyo de Coalición Canaria es a lo que aspira Torres. Y a vivir que son dos días.