Arístides Moreno anuncia su retirada de los escenarios en 'Mi canción de despedida'

El cantautor canario Arístides Moreno ha anunciado a través de su perfil de la red social Facebook su retirada indefinida de los escenarios, tras una carrera musical que comenzó hace unos 20 años con la publicación de su primer disco Samba de otro mundo.

En una entrada titulada Mi canción de despedida, Moreno hace alusión a que " nada es para siempre todo es transitorio, todo lo que acontece conviene pero hay que dejar pasar tiempo para saber en que nos conviene".

"Me hubiese gustado tener la energía suficiente para celebrarlo poniendo en marcha los muchos proyectos que quedaron en la recamara de mi abundante creatividad pero lo celebraré retirándome indefinidamente, no sé si por un tiempo o definitivamente, de la que ha sido mi profesión por 22 años", afirma.

El cantautor hace acopio del buen humor que siempre le ha acompañado sobre el escenario para evitar un discurso victimista, porque "prefiero quedarme con la cantidad ingente de seres bonitos y divinos con los que he compartido momentos maravillosos, dentro y fuera del escenario, en este viaje por el espacio tiempo que me ha regalado la música como profesión, y que es la que dejo, ya que la otra, la música de mi vida, sigue sonando a través de mi todos los días, me dedique a lo que me dedique".

"Me siento agradecido y puedo decir que orgulloso de haber compartido escenario y amistad con artistas por los que siento gran admiración. Igualmente y quizás mas de formar parte del contenido emocional de una nueva generación de artistas de este Archipiélago que goza de una salud creativa maravillosa, que pena que los gestores de lo publico estén enfermos, (tenía que decirlo)", apostilla. Por otro lado, agradece a todos los que le han acompañado e impulsado durante su carrera.

Moreno asegura que cumplirá los compromisos que tiene cerrados para este año y concluye diciendo que "ahora me voy con Fufi al Tamadaba a despedir este 2017 y darle la bienvenida al maravilloso 2018. Mis mas sentidas emociones y mejores deseos, para el año que comienza. Mi mas sentido agradecimiento. Que la música y este amor que nos une nos acompañen en la vida Hasta el infinito y mas allá".