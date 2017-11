Canarias pide solidaridad del resto del país para subir las pensiones en las Islas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha abogado este viernes por elevar la cuantía de las pensiones en el Archipiélago, que son "las más bajas del país", como media, para mejorar sus indicadores sociales a través de la solidaridad del resto de España.



"Yo creo que Canarias necesita una especial atención en este aspecto", ha sostenido Clavijo, que ha recordado que fijar la cuantía de las pensiones es una competencia estatal pero ha argumentado que actuar esa materia sería un acto de solidaridad como los que se han hecho "con el norte de España, con la reconversión del sector de la minería, o con Andalucía, con el sector primario".



Desde ese planteamiento, el presidente autonómico ha insistido en que el Gobierno central debería atender a esa demanda, que es algo que ha subrayado que desde el Archipiélago ya "lo hemos reivindicado, con las pensiones no contributivas, sobre todo".



Puesto que "la pensión media en Canarias es de 850 euros frente a una pensión de 1.150 euros de media del Estado, que son 300 euros al mes. Con eso haces la compra o pagas el alquiler, y eso se nota mucho", y a ello hay que sumarle que "tenemos los salarios más bajos del país, después de Extremadura y de Andalucía", con una diferencia de unos 500 euros respecto a la media nacional, ha dicho.



Y ha añadido: "Si estamos a la cola en salarios y pensiones, estamos a la cola en indicadores sociales, y eso es obvio".



Por ello, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha asegurado que una de las prioridades de su Ejecutivo es promover la creación de "empleo de calidad" como fórmula para que mejoren los sueldos que se cobran en las Islas, si bien ha matizado que esa es una meta que está ligada a otro de sus objetivos, que es generar puestos de trabajo con mayor valor añadido en sectores innovadores y punteros.



En todo caso, el presidente ha planteado que su Gobierno trabaja por rebajar el nivel de paro, y que prueba de ello es que en dos años y medio, de 2015 a 2017, "la mitad del empleo que se llevó por delante la crisis la hemos podido recuperar".



Además, ha valorado que no todos los contratos que se cierran son temporales, porque "Canarias es la cuarta comunidad autónoma creando empleo indefinido", y que el Ejecutivo prevé que esa tendencia se mantenga el año próximo, cuando estima que se generarán entre 18.000 y 20.000 puestos de trabajo más.



Clavijo no ha querido, de cualquier forma, atribuirse todo el mérito de esa mejora, ya que si hay más ocupación se debe en gran parte al empresariado, "que cree que las cosas van a ir a mejor" y por eso incrementa sus plantillas, según ha afirmado, aunque ha apostillado que también ha ayudado el que en las Islas se ha hecho "una política de incentivos potente" que recompensa la contratación.



El presidente ha hecho estas declaraciones en una conferencia que ha ofrecido en el Encuentro de líderes que organizan la cadena SER y Editorial de Prensa Ibérica bajo el título Hacia una Canarias más justa.



En ese foro, Clavijo ha asegurado que esa política se enmarca en una gestión que persigue la redistribución de la riqueza que se genera en el Archipiélago.



Un objetivo al que va encaminado igualmente la rebaja fiscal diseñada en el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2018, que ha sostenido que está "orientada a los jóvenes, a las familias" y, en general, a compensar a quienes tienen más dificultades para afrontar sus gastos corrientes.



Ejemplos de ello son las reducciones impositivas de en torno al 10 % que se han establecido en gastos educativos, sanitarios o de adaptación de viviendas para discapacitados, así como en apoyo a las familias que tienen menores en acogida o personas dependientes a su cargo, ha enumerado.



Todo ello es fruto, según ha afirmado, de la apuesta de su Ejecutivo por "hacer las cosas de otra manera", que ha llevado a restablecer las relaciones con el Gobierno central y, merced a ello, a "mejorar notablemente la financiación" que se recibe del Estado, al tiempo que se ha plasmado en el impulso de una serie de reformas estructurales como la nueva Ley del Suelo.



Reformas que, si bien inicialmente lo que hacen es facilitar la inversión privada, "la realidad es que van orientadas a crear empleo estable y de calidad", ha sentenciado.