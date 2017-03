Asier Antona arrasa a Cristina Tavío y ya es el único candidato a presidir el PP canario

El presidente interino del Partido Popular (PP) en Canarias, Asier Antona, ha obtenido este jueves el respaldo mayoritario de los afiliados de la formación conservadora y será el único candidato que concurra al Congreso Regional que se celebrará del 17 al 19 de marzo y del que saldrá elegido como el nuevo líder del partido.

Tras las renuncias de Juan José Cardona, exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y de Enrique Hernández Bento, exdelegado del Gobierno de España en Canarias, este jueves se ha quedado fuera de la carrera la última alternativa a Antona, Cristina Tavío.

Según ha explicado Felipe Afonso El Jaber, presidente del Comité Organizador del Congreso, Antona ha cumplido "con creces" las tres condiciones exigidas para concurrir como único candidato a la cita de marzo, tras lograr una mayoría reforzada. El dirigente palmero ha ganado en al menos cuatro de las siete islas del Archipiélago, ha obtenido el 50% de los votos de los afiliados y ha superado a Tavío en un porcentaje superior al 15%. No obstante, el actual consejero en el Cabildo de Gran Canaria aclaró que los resultados definitivos se harán públicos este viernes.

Unos 4.000 afiliados del partido conservador han podido votar este jueves por primera vez antes de una cita congresual en la que se elegirá al presidente del partido.

El político palmero, que aunque reside en Gran Canaria fue a votar a su isla de origen y por ello no estuvo presente a la hora de darse los resultados en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, ganó en seis de las siete islas, sólo resistiéndosele Lanzarote, donde Cristina Tavío obtuvo el 85% de los respaldos. No obstante, en Fuerteventura también Tavío derrotó a Antona en la elección de los compromisarios pero no en la elección a presidente.

Por otro lado, Enrique Hernández Bento no ha salido elegido compromisario en Gran Canaria.

Cristina Tavío agradece el apoyo de Lanzarote y Fuerteventura

Por su parte Cristina Tavío, nada más conocerse los resultados de las votaciones, emitió un comunicado en el que agradecía el apoyo dado por los militantes y "especialmente" a las islas de Lanzarote y Fuerteventura el apoyo dispensado a su candidatura, al tiempo que felicitó a las presidentas en las dos islas orientales, Astrid Pérez y Águeda Montelongo.

La tinerfeña ha reconocido que su partido político "está muy vivo y así lo ha demostrado en este proceso, que se ha saldado con una amplia participación" y ha definido a Hernández Bento como "un excelente compañero de candidatura" al que le agradece "su disposición a sumar juntos por Canarias".

Por último, transmitió tanto a Asier Antona como al presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, su disposición "a trabajar juntos con el objetivo de ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2019".