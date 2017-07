CC ofrece al PP rebajar el IGIC a sectores concretos "para reactivar el empleo"

Coalición Canaria descarta rebajar con carácter general el IGIC del 7 al 5 %, como le reclama el PP en las negociaciones para su posible entrada en el Gobierno canario, pero no se cierra a reducir ese impuesto a sectores económicos concretos, para estimular la creación de empleo.



En un receso de la reunión que mantuvo esta lunes en Las Palmas de Gran Canaria la comisión permanente de la Ejecutiva de su partido, la secretaria de Organización de los nacionalistas, Guadalupe González Taño, ha confirmado que la reforma fiscal es el principal obstáculo para el entendimiento entre los dos partidos y, en particular, la rebaja del IGIC que se reclama desde el PP.



Como ya había anunciado el secretario general del partido, José Miguel Barragán, González Taño ha explicado que su partido tiene claro que no aceptará una rebaja "lineal" del IGIC, por la repercusión que ello tendría sobre la financiación de los cabildos y ayuntamientos, cuyos servicios públicos se sostienen, en parte, con los ingresos generados por el impuesto indirecto sobre el consumo.



Sin embargo, ha remarcado que no se opondrían a bajar ese impuesto a sectores económicos concretos donde los dos partidos inmersos en las negociaciones coincidan que es necesario ofrecer un estímulo a la creación de empleo, o a productos o servicios en los que se entienda que existe un interés social, con el mismo razonamiento que llevó a recortar el IGIC cultural del 7 % al 3 %.



Los nacionalistas calculan que bajar dos puntos el tipo general del IGIC privaría a las administraciones canarias de unos ingresos de alrededor de 400 millones de euros anuales, lo que probablemente les obligaría, de nuevo, a ajustar sus presupuestos públicos.



"Eso supone recortes económicos. Canarias ha abandonado la senda de los recortes, afortunadamente, y no podemos retomarla. Ni tampoco podemos obligar a rebajar los presupuestos de los cabildos y ayuntamientos canarios, como pasaría si hiciésemos una rebaja lineal de los impuestos", ha argumentado la secretaria de Organización.



Coalición Canaria ofrece al PP "trabajar en una fórmula que contribuya a conseguir el objetivo" que, desde su punto de vista, ha de tener la reforma fiscal: "ayudar a generar empleo".



"Se trataría de estudiar qué sectores necesitan una rebaja puntual, o acomodar los tipos. Eso estamos dispuestos a hacerlo; es más, lo llevamos en nuestro programa electoral y lo hemos ido ejecutando desde que ha habido posibilidades de cierto desahogo económico", ha argumentado González Taño.



La dirigente nacionalista ha subrayado que, sin embargo, en todos los documentos que el PP aporta a las negociaciones, la rebaja del IGIC sigue apareciendo "como lineal"; es decir, con carácter general para todos los productos y servicios.



"Ellos, de momento, no se han movido de esa postura que, para nosotros, es totalmente inasumible", ha añadido.



CC cree que aún se puede buscar "algún punto intermedio" entre las posturas de los dos partidos, para lograr el objetivo común de generar empleo, pero "haciéndolo sin generar merma para los servicios sociales esenciales, no solo del Gobierno de Canarias, sino de cabildos y ayuntamientos, que no pueden renunciar a fondos públicos, porque existe un déficit de financiación".



González Taño no descarta que CC y PP vuelvan a hablar de este asunto con la participación de expertos externos en la materia que puedan "plantear algunas fórmulas", pero siempre "con muchísimo cuidado, porque cualquier cosa que uno toca en los impuestos puede tener una repercusión importante en las políticas públicas".



"Canarias no se puede permitir más recortes. Los hemos sufrido muchos años. Y ahora que estamos empezando a tener la posibilidad de mejorar aspectos que tienen que ver con las políticas sociales, las listas de espera, la dependencia... ahora que empezamos a tener recursos, no podemos permitirnos el lujo de dar un paso atrás y no llegar a todo el mundo que necesita ayuda en Canarias", ha añadido.