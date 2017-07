CC rechaza una bajada del IGIC como plantea el PP en las negociaciones para entrar en el Gobierno

El secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha advertido este lunes de que su partido no está dispuesto a afrontar una bajada del IGIC del 7% como plantea al PP en las negociaciones para entrar a formar parte del Gobierno de Canarias. No obstante, los nacionalistas sí que están a favor de una reforma fiscal más amplia y moderna, pero no de la manera que están proponiendo los populares.

El consejero de Presidencia no descarta que el PP de estabilidad al Gobierno desde fuera, sin entrar a formar parte del Ejecutivo, aunque de momento asegura que no hay nada decidido. Así se ha pronunciado Barragán tras el balance del ecuador de la legislatura de Fernando Clavijo y después de que el pasado viernes se suspendieran las reuniones con su posible futuro socio de Gobierno.

Barragán defiende que si van a llegar a un acuerdo con el PP y les “bloquea el tema fiscal” señala que no podrá haber acuerdo porque de cara a los presupuestos de 2018 se estaría hablando de unos 300 millones de euros menos y ese dinero también supondrá una reducción para los cabildos y ayuntamientos.

“Si le decimos a la población que vamos a firmar un acuerdo para gestionar menos dinero, no se entendería” ya que “tendríamos menos presupuesto para afrontar los graves problemas de educación, sanidad o servicios sociales”, explica el consejero.

“Seguiremos trabajando en la posibilidad de incorporar al PP pero no descartamos un pacto de estabilidad, sin entrar en el Gobierno”, concluye Barragán.