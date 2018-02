Clavijo traslada a RTVC la estrategia de prorrogar contratos sin respaldo legal

Aun sabiendo que el contrato para el transporte de señal había vencido en agosto de 2017 y que la prórroga adoptada en julio solo alcanzaba hasta el 31 de diciembre, el presidente de RTVC sigue sin convocar un concurso público. Porque lo que hizo el 2 de enero de 2018, después de ordenar al proveedor que mantuviera la señal y a la vista de que el consejo rector no le autorizó en diciembre una nueva prórroga del contrato vencido, fue poner en marcha un procedimiento administrativo consistente en un concurso negociado sin publicidad con unas características muy singulares.

Según la documentación disponible en el perfil del contratante de RTVC, Negrín no invitó a tres empresas para que concurrieran a esa modalidad de licitación, que se emplea para situaciones sobrevenidas o de emergencia. Sólo invitó a un solo proveedor, Retevisión, cuya filial Cellnex era la que venía prestando el servicio. Y, por supuesto, con fecha 1 de febrero procedió a adjudicarle el contrato.

Para sortear las exigencias legales que le obligarían a sacar de su ámbito tales decisiones, el presidente de RTVC llevó al límite mismo sus competencias. Si la ley le impide adjudicar un contrato por más de dos millones de euros, lo situó exactamente en 1.918.441,26 euros, eso sí, asumiendo el ente público el IGIC (57.553,24). Si la ley le impide adjudicar un contrato de una duración de doce meses o más, Negrín lo dejó fijado en once meses. Todo para evitar la fiscalización por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y el embarazoso compromiso que supondría tener que elevar tal concurso a la aprobación del Consejo de Gobierno de Canarias, es decir, comprometer directamente a Fernando Clavijo y a su ejecutivo en pleno de manera colegiada.

Las advertencias de la letrada

Pero todas esas prevenciones no resuelven el principal problema al que se enfrenta Santiago Negrín: las advertencias formuladas en el último pleno del consejo rector de RTVC por la secretaria de ese órgano, Cristina Duce: “Dado que se está ante un servicio público de interés general, de continuar prestándose el servicio por parte de la adjudicataria sin amparo legal o contractual, se estaría ante una nulidad de contrato, situación no deseada en Derecho”. Según las propias alegaciones por escrito del presidente de RTVC ante el Parlamento, “en la actualidad no existe un contrato vigente”. Era el 16 de febrero, mes y medio después de quedar “sin cobertura legal o contractual” la prestación de la señal de la radio y la televisión autonómicas.

Ninguna de las actuaciones realizadas estos últimos meses por Santiago Negrín dentro de RTVC han contado con el respaldo de informes jurídicos internos. Como hiciera Fernando Clavijo en el caso Grúas, el presidente de RTVC también ha recurrido a informes externos, en este caso de los letrados Carlos Cabrera y Eduardo Risueño. Pero al que todas las fuentes atribuyen la paternidad intelectual de estas fórmulas de ampliación de contratos “no deseadas en Derecho”, por emplear la terminología de la secretaria del consejo rector, es el secretario general de Presidencia del Gobierno, Ceferino Marrero. Él ha negado a este periódico cualquier tipo de intervención en el entorno de RTVC, pero la recomendación de los letrados asesores de Negrín, particularmente la de Risueño, y el modus operandi empleado, que es el mismo que él empleó cuando fue director de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de La Laguna, le delatan.

El pie de recurso que aparece al final de la adjudicación del contrato a Retevisión coloca la pelota de la gestión de Negrín en la puerta misma del Consejo de Gobierno de Canarias: “Contra el presente acto (…) podrá interponerse recurso especial en materia de contratación (…) ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Es decir, el órgano dependiente de la Consejería de Hacienda que estos últimos meses está enredado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo tratando de explicar la tesis de su presidente, Pedro Gómez, de que no es competente para resolver los litigios planteados en el concurso de los servicios informativos de Televisión Canaria.