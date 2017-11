El presidente de Canarias cree que la renta básica cronifica la pobreza

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que una renta social mínima no es la solución a los problemas de pobreza en las islas y ha considerado que con ella se hacen crónicos.



Esta ha sido la respuesta que Fernando Clavijo ha dado a una pregunta de la portavoz del grupo parlamentario de Podemos, Noemí Santana, quien ha querido saber si el presidente canario asumiría la propuesta, que le han presentados los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la UGT.



Fernando Clavijo ha reconocido que le separan "muchas cosas" de Noemí Santana y ha afirmado que una renta social no mejorará los indicadores que sí, mejoran, ha añadido con la entrada de recursos en los hogares.



En Canarias "ya tenemos" una Prestación Canaria de Inserción, que puede llegar a los 600 euros al mes, y también se aplican políticas sociales, ha indicado Fernando Clavijo, quien ha añadido que el problema de la pobreza se mejora con empleo y con buena retribución.



Fernando Clavijo ha insistido en que con una renta social mínima una persona no deja de estar en riesgo de exclusión social, y ha reiterado que lo único que hay que hacer es que haya trabajo bien retribuido, y eso "no se consigue con una renta social mínima".



El presidente del Gobierno de Canarias ha dicho al término de su intervención que no se opone a que haya una renta social mínima, pero ha señalado que se trata de una competencia del Estado, no de la comunidad autónoma.



La portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, ha recordado que hace un mes se celebró un pleno extraordinario para hablar de la situación de la pobreza en Canarias, y ha comentado que da la sensación de que "poco o nada" se ha hecho para afrontar datos "terribles".



La realidad, a juicio de la portavoz de Podemos, es que desde que Fernando Clavijo es presidente del Gobierno de Canarias ha aumentado la pobreza en el Archipiélago, y eso, ha agregado, "es así le guste o no a usted y a los medios de comunicación que le son afines".



Noemí Santana ha recordado que los sindicatos presentaron a Fernando Clavijo una propuesta de renta social mínima garantizada que, en su opinión, es factible.



En Canarias, ha subrayado la portavoz de Podemos, hay muchas personas que no tienen ingresos económicos y muchas que, a pesar de tener un salario, no llegan a final de mes, por lo que ha planteado la necesidad de establecer en el archipiélago una renta que sea compatible con los ingresos de trabajo y otras prestaciones.



De la situación Noemí Santana ha responsabilizado a la reforma laboral de los "amigos" de Fernando Clavijo, en alusión al PP.