El debate sobre la pobreza se enroca en el Parlamento sin una propuesta convincente de Clavijo para erradicarla

La alarma sobre las elevadas cifras de pobreza en Canarias volvió a saltar este mes tras conocerse un informe europeo que sitúa a esta comunidad a la cabeza de España con mayor número de personas en riesgo de exclusión social. En total, un 44,6% de los habitantes del Archipiélago se encuentra en esta situación, lo que ha forzado al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), a dar explicaciones en el Parlamento y a explicar su plan para combatirla. El debate en la Cámara regional sobre este asunto había despertado bastante expectación al tratarse de una prioridad para la comunidad autónoma, sin embargo, se enrocó en un frío intercambio de cifras y percepciones que el presidente dio por concluido al subrayar que las Islas van mejor que hace dos años y que no comparte "la Canarias oscura y negativa" que ven algunos grupos políticos. “ Algunas cosas se están haciendo correctamente, aunque más despacio de lo que debería”, aseguró.

Lejos de hacer autocrítica de la gestión que tanto él como otros dirigentes de Coalición Canaria han llevado a cabo en los últimos 30 años, Clavijo destacó este martes que para paliar la pobreza no existen “varitas mágicas ni recetas milagrosas, ni podemos decir algo que luego no podamos cumplir”. A su juicio, a esta situación se ha llegado porque los salarios de los habitantes de las Islas son más bajos y Canarias tiene el doble de pensiones no contributivas que el resto de España, que además son unos 300 euros más bajas que en el resto del Estado: “Y esto no lo podemos solucionar en el Parlamento”, asegura. Para el presidente regional, esta comunidad ha salido más perjudicada de la crisis por la reforma electoral del PP y por el maltrato que ha sufrido de las arcas del Estado en los últimos años, aunque se vanaglorió de que la aprobación de los últimos presupuestos de Rajoy ha supuesto una "mejor financiación" para esta comunidad.

Sobre el daño que ha generado la reforma electoral del PP a los canarios, también ha coincidido la mayor parte de partidos de la oposición, aunque han matizado que llegar a este punto también se debe a las políticas de Coalición Canaria y han pedido más autocrítica, además de medidas que contribuyan a paliar estas cifras de exclusión social.

Para Clavijo, hay muchos puntos en los que su Gobierno está trabajando bien por el futuro de los canarios y entre ellos enumeró la Ley del Suelo o la de Islas Verdes ( cuya batalla sigue abierta en Europa y será investigada en la Comisión de Medio Ambiente). También mencionó el reparto de fondos del Fdcan (que en su momento se negó a que fueran destinados a políticas sociales).

Posturas de los grupos contra la pobreza

La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, aseguró que en sus inicios en política jamás imaginó que en 2017 tendría que debatir sobre estas cifras de pobreza en Canarias, de lo cual siente "vergüenza". A su juicio, no es cierto que, como ha dicho el presidente regional, la pobreza se combata "generando empleo" ya que los trabajadores cuentan cada vez con mayores índices de precariedad. Entre las soluciones, recordó que su partido propone 100 euros más para las personas que cobran pensiones no contributivas o la Prestación Canaria de Inserción. Sin embargo, Clavijo rechazó esta medida aludiendo a que es el Estado el que debe afrontar el problema de las pensiones. Además, acusó a los socialistas de ser culpables "de la aprobación del artículo 135 de la Constitución y del sistema de financiación más injusto para esta Comunidad aprobados por Zapatero".

Corujo también exigió u n fondo de ayuda de emergencia social similar al Fdcan, que permita un mercado de trabajo más inclusivo y adaptar la PCI para que sea compatible con otras ayudas.

El PP, que previsiblemente aprobará los presupuestos de Clavijo para 2018, exigió un plan con medidas preventivas y paliativas que disponga de financiación adecuada. La diputada Josefa Luzardo lamentó que haya sido la oposición quien pidiese este pleno y aludió a la "mejor" financiación estatal que recibe Canarias desde la aprobación de los últimos presupuestos, por lo que asegura que su grupo "va a estar vigilando" en qué se emplea el dinero.

Luzardo negó que las cifras de pobreza se hayan disparado en Canarias por la reforma laboral del PP y defendió que el Ejecutivo regional debe hacer reformas en la formación para que los jóvenes sean más competitivos, también recordó el embudo en el que se encuentra la gestión de la Ley de Dependencia en las Islas, entre otros asuntos.

Nueva Canarias exigió una renta básica que garantice unos ingresos mínimos a los canarios. Román Rodríguez apuntó también que se necesitan “más políticas y más recursos públicos” en materia social, sanitaria, educativa y en vivienda" y, en definitiva, un "plan de choque" para luchar contra esta situación en la que vive casi la mitad de Canarias. Sus palabras fueron mejor recibidas por Clavijo, que aunque rechazó la renta básica, aludió al talante y a las críticas constructivas del diputado nacionalista.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, se mostró muy crítica con la gestión del Gobierno regional y entre sus propuestas destacó la implantación de una tasa turística que ayude a revertir los ingresos de este sector entre los ciudadanos. Asimismo, hizo hincapié en que el concepto de pobreza es más amplio y que hay familias que no pueden hacer frente a gastos imprevistos, a vacaciones, ni a mantener un vehículo o a comer con regularidad carne y pescado.

Santana se cuestionó a dónde va el dinero si Canarias está mejor financiada que nunca según Clavijo y recriminó a CC que siempre culpe al modelo productivo de Canarias de la situación de precariedad. En este punto, puso el ejemplo de comunidades parecidas, como Baleares, cuyos índices económicos son mejores.

Sobre el modelo económico sí que se pronunció el portavoz del grupo mixto, Casimiro Curbelo (ASG), quien cree que este ha obligado a que los habitantes de las islas no capitalinas tengan que dejar su lugar de nacimiento en busca de un futuro mejor. Señala que este modelo no se puede cambiar de forma rápida pero pidió trabajar por una Canarias que vaya a "una sola velocidad".

Realidades contrapuestas

Una realidad muy distinta es la que ha dibujado la diputada del grupo Nacionalista Canario Elena Luis, quien aseguró que el último informe sobre la pobreza en Canarias hace referencia a datos de 2015 y defendió la línea marcada por el presidente "gracias a medidas como las leyes del Suelo y las Islas Verdes o el Fondo de Desarrollo de Canarias".

Clavijo concluyó que su equipo trabaja cada día para revertir esta situación y apuntó que " algunas cosas se han hecho correctamente" como el aumento del empleo o los 67 millones de euros destinados a la inclusión social; los 54 millones de la Prestación Canaria de Inserción o la nueva Ley de Servicios Sociales, que asegura que reconocerá derechos y será más eficiente y justa con las prestaciones. No obstante, no ha incorporado a su plan de trabajo ninguna de las medidas puestas sobre la mesa este martes por el resto de grupos.