Industria contratará trabajadores temporales para sacar adelante los proyectos del ITC

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha afirmado este martes en el Parlamento que su departamento está tratando de contratar en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) a trabajadores temporales para que acometan los proyectos que tienen financiación y personal específico para llevarlos a cabo.

Unos trabajadores que Ortega tiene la intención de que sean jóvenes universitarios, para vincular a los centros de enseñanza superior de las Islas y que ejercitarían una suerte de prácticas (con sueldos, previsiblemente, bajos) en el organismo puntero en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del Archipiélago

Este anuncio de Ortega se ha producido después de que la propia Consejería haya despedido a diez trabajadores del ITC por la necesidad de acometer una reestructuración del mismo ante su inviabilidad para afrontar el déficit financiero que soporta.

Unos despidos que el propio consejero ha desvelado en su comparecencia ante la Comisión de Industria que se produjeron porque el acuerdo alcanzado en su momento con los trabajadores para rebajar sus salarios no incluía una cláusula anti-despidos porque "no se daban las condiciones para ello".

Una decena de rescisiones contractuales que se acometieron tras comprobar que había personas "sin suficiente carga de trabajo" y que se llevaron a cabo para poder mantener la viabilidad del ITC, pues el mandato parlamentario del pasado año era, precisamente, ese y no el de mantener la plantilla en su totalidad.

"No hay nada más doloroso que despedir, pero cuando hay que tomar medidas para salvar al 93% de la plantilla hay que tomarlas", ha asegurado Ortega tras recordar que él nunca se comprometió a que no hubiera despidos, sino a no cerrar la empresa pública.

Por ello, ha insistido que tanto los despidos como los nuevos contratos temporales están dirigidos a poner el ITC en "la cima de la I+D+i" para que sea una referencia en toda España.

Unas justificaciones que no aceptaron los principales partidos de la oposición, pues sus portavoces señalaron que otras empresas públicas, como Hecansa, la Radiotelevisión Canarias (RTVC) tienes tantas pérdidas como el ITC y, sin embargo, el Gobierno mantiene intocables sus plantillas.

"Todos los palos"



Así, el portavoz y líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha insistido en su tesis de que desde hace cinco años el Gobierno regional "ha querido liquidar" el ITC, una empresa pública que "se ha llevado todos los palos" mientras otras han sido impulsadas por el Ejecutivo porque "son echaderos" clientelares.

En parecidos términos, el socialista Gabriel Corujo ha insistido, como hiciera en el pleno parlamentario de la pasada semana, que "a alguien le interesa mantener el ITC debilitado para potenciar que otras empresas investigadoras florezcan".

Tampoco tuvo Ortega el apoyo de la conservadora Astrid Pérez, que insistió en que los despidos son injustificados cuando el ITC tiene más proyectos que hace un año, lo que le ha permitido captar fondos europeos que pueden perderse si no salen adelante por falta del personal cuyos contratos han sido rescindidos.