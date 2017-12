El PSOE acusa al Gobierno de "restar importancia al cambio climático" tras las polémicas palabras de su consejera

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Corujo ha denunciado este sábado que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) reste seriedad al cambio climático mientras el mundo entero trabaja en acciones que ayuden a minimizar los efectos de una realidad preocupante. Considera que el Ejecutivo de Fernando Clavijo “se ríe de la ciudadanía de Canarias”.

Los socialistas hacen esta crítica después de que la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), admitiera esta semana en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico no se toma en serio el cambio climático porque "es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo".

A juicio de Corujo, es una "irresponsabilidad" más de este Gobierno no abordar esta cuestión con la seriedad que merece y considera “especialmente asombrosas” las declaraciones de la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad “con las que deja en evidencia al Gobierno de Fernando Clavijo”.

Los socialistas creen que Nieves Lady Barreto no está a la altura del cargo y la acusan de tener una absoluta falta de conocimiento y de rigor, “porque tanto la ciudadanía de todo el planeta como organizaciones medioambientales, administraciones y organismos de todo el mundo advierten de las consecuencias catastróficas de un desafío de primer orden que exige medidas drásticas”.

Dolores Corujo señala que el Gobierno de CC “tal vez vive en otro planeta, puede que el mismo del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y su famoso primo científico, por la sintonía con este y, también, con el presidente Donald Trump, quien llega a negar los efectos de este fenómeno”.

Para la diputada socialista, se deduce entonces que el Gobierno de Fernando Clavijo ha engañado premeditadamente a la ciudadanía con anuncios como el observatorio o el comisionado para el cambio climático. De hecho, La consejera de Sostenibilidad aseguró en el Parlamento que se están realizando acciones en el Observatorio Canario del Cambio Climático a pesar de que aún no está en funcionamiento.

Sostiene adenás que el Ejecutivo vuelve a jugar al despiste y se escuda tras frases rimbombantes que hablan de transversalidad y de una corresponsabilidad de la que, en realidad, no quiere formar parte. “Los hechos, hoy por hoy, son que Canarias mira atónita a un presidente y a un Gobierno que dicen que nadie se cree de verdad que el cambio climático es una cuestión de todos, cuando solo una ignorante minoría aún lo pone en duda”.