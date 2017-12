El Gobierno canario confiesa que no se toma en serio el cambio climático porque "ninguna administración del mundo" lo hace

La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), ha admitido en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo autonómico no se toma en serio el cambio climático porque "es un tema que no nos hemos querido tomar en serio en realidad ningún cargo y ninguna administración, no la canaria, en el mundo".

"Cuando nos lo empecemos a tomar en serio y en países como Estados Unidos decidan implicarse en esto, cuando nos tomemos en serio que las medidas que hay que adoptar hay que aplicarlas y son transversales de todos los gobiernos, estaremos de verdad trabajando en la lucha contra el cambio climático. El resto es lo que hacemos en proyectos concretos desde el Gobierno y esta consejería, que por otra parte son transversales al resto del Gobierno", indicó la consejera en la cámara autonómica en respuesta al diputado de Podemos Manuel Marrero, que le cuestionó sobre las propuestas que la delegación canaria había trasladado a la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), celebrada el pasado mes de noviembre en la ciudad alemana de Bonn, aunque bajo la presidencia de Fiyi. Una cita en la que sí estuvo el Cabildo de Gran Canaria y en la que avanzó un proyecto de cohesión de los archipiélagos del mundo contra el calentamiento global.

"No hay delegación de Canarias, es del Gobierno del Estado y por lo tanto cualquier propuesta que se quiera hacer es a través de ellos", respondió Barreto. Marrero lamentó en su turno de réplica que el Archipiélago no se interesara por esta cumbre a pesar de que la ONU "invitó a las grandes ciudades y a los gobiernos regionales", por lo que "consideraba que el Gobierno de Canarias había delegado en el Estado" y quería conocer "qué propuestas ha llevado Canarias" a una cita en la que los archipiélagos tuvieron un papel relevante como espacios del planeta amenazados por las subidas del nivel del mar. Así mismo, el diputado de Podemos quiso conocer los informes de las anteriores cumbres climáticas en las que sí estuvieron presentes representantes del Ejecutivo de Fernando Clavijo, la de 2015 en París y la de 2016 en Marrakech, que Barreto le aseguró que se las iba a hacer llegar. Son los mismos informes que este periódico ha reclamado sin éxito a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.

Marrero también hizo referencia a un artículo de opinión del diputado de CC David de la Hoz, que asistió a título personal a la COP23, en el que expresaba el papel de liderazgo en la diplomacia del clima que debería de ejercer Canarias. "Yo en este caso no tendría dudas de que tendría que ejercer un liderazgo en la diplomacia del clima y en la lucha contra el cambio climático, el problema no está en eso si no en qué se está haciendo, no creo que este Gobierno sea el que lo vaya a liderar", apuntó el diputado de Podemos, y recordó que desde el año 2008, cuando dimitió Faustino García Márquez al frente de la Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de Lucha contra el Cambio Climático, las Islas no han contado con ningún organismo similar. "Se creó el Observatorio Canario del Cambio Climático y no hemos sabido nada más", en alusión a que a pesar de que el Ejecutivo anunció su puesta en marcha hace ya dos años, este aún no está en funcionamiento.

“¿Dónde tiene físicamente sede el Observatorio?, ¿con qué personal contratado cuenta en la actualidad?, ¿cuál es su presupuesto?, ¿cuál es la hoja de ruta que se ha marcado ese órgano?, ¿cuál es el calendario de actuaciones?, ¿cuántas veces se ha reunido?, ¿hay actualmente alguna Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático?, ¿cuál es el inventario de las acciones adoptadas desde 2008 en materia de mitigación y de adaptación y de los resultados esperados de las mismas?”, ha requerido al Gobierno el diputado morado, que además reprochó a la consejera que la lucha contra el cambio climático "no les importa mucho" ya que "siguen apostando por la contaminación, aunque digan lo contrario, al negarse a reconsiderar la introducción del gas como energía de transición" en el modelo a implantar en Canarias y porque siguen "empeñados en el negocio del piche y del cemento, dispuestos a levantar todas nuestras calles para colocar una energía sucia y contaminante en nuestras casas. ¿Cuáles son las razones últimas para que sigan apostando por otro hidrocarburo, otra energía fósil, como el gas?" se ha preguntado Marrero.

Barreto contestó que la lucha contra el cambio climático debe ser "transversal" y que "no es una cuestión de Canarias, ni es cuestión de una consejería, ni es una cuestión ni tan siquiera de España, es una cuestión de todo el mundo y cuando nos empecemos a creer eso de verdad todos, no solo quien lleva un área en concreto, si no en general todos, los que tienen una responsabilidad y aquellos que tienen que aplicar las medidas que se adopten, podremos decir que estamos adoptando medidas concretas, reales, para mitigar el cambio climático".

Sobre el Observatorio Canario del Cambio Climático, compromiso incumplido desde 2015 por su Consejería, la consejera palmera sostuvo que "se ha puesto en marcha" porque en mayo se contrató una asistencia técnica "que finalizó el 15 de noviembre para coordinar comisiones" y que además el Gobierno está "trabajando con el mundo científico de Canarias en este sentido; no nos estamos ciñendo solo al ámbito de la consejería, pero desde la consejería se llevan proyectos con fondos europeos para en determinados ámbitos no solo hacer estudios, sino mitigar".

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, desde que Barreto anunciara hace poco más de dos años la creación de este organismo la única novedad que se ha conocido del mismo se produjo en marzo de este año, cuando la Consejería difundió que iba a tener su sede en Lanzarote y que su puesta en marcha iba a ser "inminente". Ninguna de las comisiones que teóricamente la componen se ha reunido y, por lo tanto, no se conoce ninguna resolución de cualquier tipo.

A esta iniciativa contra el calentamiento global incumplida hay que añadir la del comisionado para el cambio climático y la sostenibilidad, cargo que el presidente Fernando Clavijo comunicó en septiembre que se iba a crear y para el que todavía no ha encontrado una persona adecuada.