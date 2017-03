Pedro Sánchez: "Los que defendieron la abstención ya tienen candidatura, ahora que la expliquen"

El precandidato a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez ha cargado este lunes contra aquellos que impulsaron su destitución en octubre del año pasado y les ha desafiado a explicar los motivos que les llevaron a promover la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

"Ahora que ya estamos todos, que ya sabemos quiénes son los candidatos y candidatas que van a concurrir a este proceso de primarias, yo creo que es importante reivindicar las primarias, porque las primarias van a servir para que aquellos que defendieron la abstención a Mariano Rajoy se expliquen, ¿ya tienen candidatura?, ahora queremos que explique el porqué de la abstención", expresó Sánchez en Las Palmas de Gran Canaria durante la Escuela de Invierno que cada año celebra la agrupación socialista de la capital grancanaria y que llenó el aforo del CICCA. Un acto en el que la prensa sólo pudo presenciar el discurso y no el debate entre militantes y el exsecretario ya que los periodistas fueron expulsados tras el mitin, ello a pesar de que el acto era a puerta abierta. La excusa dada por el moderador, el diputado y secretario general en la capital, Sebastián Franquis, fue que "siguiendo con la tradición del partido, los debates los tenemos dentro de la propia organización". Estos argumentos no fueron empleados la semana pasada en la visita de José Luis Rodríguez Zapatero, donde los periodistas sí que pudieron presenciar las respuestas dadas por el expresidente del Gobierno a los asistentes.

Sánchez ha recordado que durante estos meses se ha "venido escuchando que primero es el qué y luego es el quién" y que ahora que ya se sabe "el qué y el quién" es el momento de conocer "el porqué".

"El porqué derrocaron a un secretario general elegido por la militancia, el porqué se abstuvieron al Partido Popular, el porqué no explicaron y plantearon un referéndum a la militancia sobre la abstención al Partido Popular, esos son los porqués que queremos escuchar por parte de los candidatos o la candidatura que ha defendido la abstención durante estos últimos meses", expresó Pedro Sánchez en su única referencia a Susana Díaz y Patxi López, a quienes no nombró en ningún momento.

"Hay algunos compañeros que dicen que se gobierna desde el Parlamento y que vamos a modificar las políticas de Rajoy desde el Parlamento. No es cierto, se gobierna desde La Moncloa, no desde el Parlamento, tenemos que reivindicar ser una alternativa al Partido Popular. Pensadlo, ¿qué ha cambiado durante estos meses después de la abstención en la investidura? En este país no ha cambiado nada", reflexionó el precandidato.

No fue la única alusión realizada respecto a la campaña electoral y los momentos antes de que Rajoy alcanzara la presidencia del Gobierno ya que el político madrileño recordó su característico "no es no" de aquella época. "Mi lema es el de sí es sí, hay compañeros que dicen que el no es no de Pedro Sánchez no es un proyecto político, efectivamente, el no es no es la conclusión de un proyecto político que dice sí a la socialdemocracia, que dice sí a los jóvenes, sí a la credibilidad, que dice sí al futuro".

Consulta a los militantes sobre los pactos

En su discurso, Sánchez ha recalcado que quiere un PSOE que vuelva a ser ganador y en su opinión esta condición pasa porque exista unidad en "valores, principios, militantes y votantes" y no "a la derecha". Así, indicó que si vuelve a ser secretario general los simpatizantes socialistas sabrán "dónde va a estar el Partido Socialista, va a estar enfrente del PP, ni al lado ni debajo, enfrente".

"Queremos un PSOE autónomo, es evidente que hay algunos poderes que lo que quieren es ver a un Partido Socialista subalterno al Partido Popular. Es evidente que hay algunos poderes, y se va a ver en estas semanas, que quieren que este proyecto político no llegue a buen puerto, que lo vamos a tener muy complicado", enfatizó Sánchez, quien agregó que su compromiso es doble porque su candidatura es "autónoma" ya que se define como "un político libre".

Pedro Sánchez y Sebastián Franquis Alejandro Ramos

Así mismo apuesta por, si vuelve a ser elegido líder de los socialistas, crear dos nuevos artículos en los estatutos del PSOE: uno en el que los pactos postelectorales se consulten obligatoriamente a los militantes como ya hacía en su día el fundador del partido, Pablo Iglesias, y otro que diga que las gestoras "duran 90 días, no nueve meses".

Sánchez ha garantizado que en el caso de que no venza en estas primarias, que todavía están sin fecha, al día siguiente será leal al resultado gane quien gane ya que entiende que nadie mejor que él "sabe lo que significa cuestionar diariamente a un secretario general, eso significa debilitar a la organización y dar armas a la derecha política y mediática de este país".

Seducir a la juventud

Durante el tiempo que habló ante el auditorio, Sánchez ha defendido un PSOE que conquiste el futuro tras haberlo hecho en el pasado y en el que el "respeto al partido y el cariño" al mismo sea patrimonio "de la militancia y no de la alta dirigencia", al tiempo que abogó por abrir la formación a los jóvenes que les ven como una organización del siglo XX. "El desafío es que sea un partido del siglo XXI en el que el voto de un secretario general valga lo mismo que el de un militante", subrayó.

Para Sánchez el PSOE del siglo XXI está basado en varios puntos. El primero de ellos es volver a ser "la referencia de la gente joven en el país" porque si no se acerca la juventud el partido "no va a tener la savia suficiente como para poder ser alternativa y mayoritario durante las próximas décadas".

"No debemos resignarnos a que España no sea un país de gente joven, quiero que los jóvenes vuelvan a España y sean la vanguardia del cambio político, social y económico", al tiempo que añadió que "es muy importante que entendamos qué están diciendo los jóvenes, porque los jóvenes un día con un Gobierno socialista se concentraron bajo el lema 15M y dijeron democracia real ya, y hubo gente que no entendió lo que decía la gente joven", advirtió Sánchez.

Otro de sus puntos se basa en volver a erigirse en el partido representativo de la izquierda en una época en la que han surgido "falsos profetas a este y al otro lado del Atlántico con distintas formulaciones para resolver los problemas pero sin comprender la complejidad del siglo XXI". "Tenemos una gran ventaja porque tenemos historia, principios, valores e ideales: la igualdad, la libertad y la fraternidad", incidió. En lo referido a la igualdad, adelantó que apuesta por impulsar una ley de igualdad salarial, una financiación autonómica justa para Canarias, inversiones y un sistema electoral en el Archipiélago. Además, sostuvo que hay que abrir el debate de la eutanasia y la muerte digna en España y que su partido debe enarbolar la bandera de la laicidad, derogándose los acuerdos con el Vaticano, obligando a la Iglesia a pagar el IBI y amparando la laicidad de la religión.

Desde su punto de vista, los socialistas volverán a ser una formación ganadora "cuando diga lo que hace y haga lo que dice". "Yo cumplí con mi palabra y pagué un alto precio por ello. Yo lo que pido es que el próximo mes de mayo sea la última vez que un secretario general tiene que dimitir por cumplir con la palabra dada con los votantes y con los militantes del Partido Socialista", sentenció, recordando su salida tras mantener el rechazo a la investidura de Rajoy.

Por último, cerró su acto hablando sobre el proceso de primarias en sí, del que espera que sea un debate en el que "nadie gana ni nadie pierde, el único que gana es el Partido Socialista Obrero Español".

"La democracia interna siempre ha sido la solución y nunca el problema. Estas primarias tienen que ser un debate y una competición entre compañeros con el respeto que nos tenemos. Siempre he tenido claro que dentro del partido nunca hay un adversario, está fuera, se llama Partido Popular", concluyó.