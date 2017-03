Susana Díaz defiende la abstención del PSOE: "Lo que hemos respetado es la democracia"

"Lo que hemos hecho es respetar la democracia". Así ha defendido Susana Díaz la abstención del PSOE para dejar gobernar a Mariano Rajoy en su primera entrevista como precandidata a la secretaría general del partido. "Cuando uno no tiene posibilidad de hacer gobierno tiene que dejar que otro gobierne", ha defendido la presidenta andaluza, que ha subrayado que el proyecto de los socialistas es "radicalmente distinto al PP".

Díaz ha evitado entrar en la confrontación con Pedro Sánchez, quien la acusa de representar al partido "del siglo XX" y de la "abstención" que permitió gobernar a la derecha. "Le he pedido a todos lo compañeros que seamos capaces de regalarnos unas primarias limpias que den fortaleza al partido -ha expresado-. Mis adversarios están fuera, fundamentalmente en la derecha y también en los que quieren sustituir al PSOE", ha dicho en alusión a Podemos.

En una entrevista en Informativos Telecinco, la precandidata a liderar el PSOE ha defendido el acto en el que presentó oficialmente su candidatura rodeada de la 'vieja guardia' del partido. "El ambiente era una fiesta porque estábamos reivindicando el PSOE de siempre, el de antes, el de ahora, el de mañana", ha señalado Díaz, que ha prometido como primeros mensajes de campaña recuperar el PSOE tradicional y ganar las elecciones.

"Me siento orgullosa de la historia del PSOE. Para mí fue un honor que los mejores presidentes estuvieran allí", ha dicho Díaz, que también ha citado a dirigentes como Alfredo Pérez Rubalcaba o Alfonso Guerra. Sus adversarios consideran que esa demostración de fuerza no le va a ayudar porque votan los militantes.

"Miles de hombres y mujeres decidieron venir a Ifema y compartir un proyecto ilusionante. Son tan compañeros como los que apoyan a Pedro Sánchez o patri López -ha continuado-. No quiero que se señale a nadie. No hay buenos ni malos en el PSOE".

Díaz ha admitido "errores" en el pasado inmediato del PSOE y que "no se hizo bien en general" lo que aconteció en el mes de septiembre hasta la caída de Sánchez en el Comité Federal del 1 de octubre -"fue algo que nos dolió a todos"-, pero ha recordado que "hubo una votación sobre si celebrar un congreso sí o no en 20 días" y que la propuesta fue rechazada. Así, ha defendido que la decisión fue "legítima" frente al discurso de Sánchez, que sostienen que los barones no fueron leales y le tumbaron.

"A partir de ahora pido el voto no del rencor, el voto de los que no esperen pasar factura, sino mirar el futuro y pasar página, recuperar el futuro de una organización que le ha dado lo mejor a este país", ha resumido.

La presidenta ha confirmado que seguirá al frente de la Junta si gana las primarias previstas para el 21 de mayo. "Defender Andalucía no es incompatible con defender a España. ¿Rajoy va a dejar de ser presidente del Gobierno por ser presidente del PP? No, ¿verdad? ¿Va a dejar de ser María Dolores de Cospedal ministra por ser secretaria general del PP y también presidenta del PP de Castilla-La Mancha?", se ha preguntado para intentar desmontar el principal ataque que le llega de la oposición en Andalucía, incluidos los conservadores.