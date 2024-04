Feijóo amenaza con sacar al PP a las calles e insiste en hablar de la “corrupción” en el “entorno” de Sánchez

“España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba”. Así ha reaccionado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la declaración institucional en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su continuidad al frente del Ejecutivo para “trabajar sin descanso por la regeneración pendiente de la democracia”.

Feijóo ha comparecido alrededor de las 13.30 de este lunes, un par de horas después de que Sánchez. El presidente del Gobierno ha anunciado su continuidad en la Moncloa, una opción que el PP siempre mantuvo como prioritaria en su análisis de lo que iba a ocurrir después del “retiro” del jefe del Ejecutivo para “reflexionar” sobre su continuidad.

El líder del PP ha dedicado durísimas palabras a Sánchez en una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Le ha espetado que ha hecho “el ridículo”, ha pedido “disculpas y paciencia” a los españoles. Ha calificado de “bochorno” lo ocurrido estos cinco días. Y ha hablado de “engaños electorales”, “cesiones a independentistas”, de “atropellos”, de “corrupción sin disculpas” y de “esperpento”.

Pero Feijóo ha ido más allá y ha querido dirigirse a la “España indignada”. “Le han tomado el pelo a una nación de 48 millones de personas”, ha dicho. “El presidente ha dimitido durante cinco días por pura estrategia electoral, judicial o ambas” y, al final, “no ha acertado ni en el qué ni en el cómo”. “Ha preferido huir hacia adelante que dimitir”, ha dicho, para después que “no hay vuelta atrás ni huida hacia adelante” que pueda salvarle.

A esa “España indignada” apelará Feijóo para que vuelvan a salir a la calle, como ya hiciera contra la ley de amnistía. “Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático, con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro”, ha sostenido el líder del PP, para volver a insistir en la misma idea. “España no ha recorrido este largo camino desde la Transición para emular a regímenes que no creen en la plena libertad”, ha asegurado.

Feijóo ha considerado que el discurso de Sánchez es “el más peligroso de todos los que ha entonado”. “Quiere un país a su medida y a su servicio ciudadano a ciudadano, institución a institución. Y detrás de toda su escenificación está la pretensión de ser aún más presidente, aunque sea a costa de aún menos democracia. No quiero oposición. No quiere justicia, no quiere medios de comunicación. Solo se quiere a sí mismo”, ha dicho.

“Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba”, ha zanjado Feijóo, quien ha descartado que vaya a presentar una moción de censura que no puede ganar: “Ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles”.

Sánchez y el “cambio de régimen”

Feijóo ha concedido dos turnos de preguntas, pero en ninguno ha querido trazar la línea que Sánchez tendría que cruzar para que el PP considere que debe convocar a los españoles a las calles.

El líder del PP sí ha querido recordar que el propio Sánchez le prometió que no iba a modificar el actual sistema de mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una vieja idea de Podemos que el PSOE llegó a aceptar. Pero el presidente del Gobierno anunció que los socialistas desechaban la idea todavía con Pablo Casado al frente del PP. Después, ha vuelto a decirlo en diferentes ocasiones.

Más allá de esta apreciación sobre el CGPJ, Feijóo no ha querido dar pistas sobre cuáles serían los cambios que, para él, supondrían un “cambio de régimen”. “No voy a entrar en conjeturas porque creo que no procede. La situación tiene la suficiente trascendencia como para no abrir más cuestiones al respecto”, ha dicho.

No es la primera vez que en el PP acusan a Sánchez de intentar ese “cambio de régimen” que hoy ha esgrimido Feijóo. La primera en hacerlo fue la propia Isabel Díaz Ayuso en enero de 2020, nada más tomar posesión el primer Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. A la presidenta de Madrid le siguió en 2022 Feijóo.

Sánchez ofrecerá una entrevista esta misma noche en TVE donde podría desvelar algunos de los cambios legislativos que él mismo ha dibujado que podría acometer.

La que sí se ha pronunciado ya es la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien ha reclamado al presidente reformar, precisamente, el Poder Judicial y la ley mordaza.