Zapatero lamenta "el exceso de tensión" en el PSOE y pide "sacar el debate de Twitter"

José Luis Rodríguez Zapatero ha lamentado este jueves el "exceso de tensión y pasión" que advierte en las filas del PSOE de cara al Congreso Federal que se celebrará los próximos 17 y 18 de junio. El expresidente del Gobierno ha pedido a los dirigentes y militantes socialistas que incorporen las palabras "talante y respeto" al debate público, que eviten los insultos y descalificaciones y que "no tengan miedo a la pluralidad" en el seno del partido

En una conferencia organizada por la Escuela de Invierno del PSOE de Las Palmas de Gran Canaria, Zapatero se ha mostrado crítico con la tendencia a la confrontación en las redes sociales, en especial en Twitter."No perdamos la riqueza del cara a cara, el debate en las redes suele ser un poco agrio, incluso entre vosotros, no deben hacerlo", "que no nos haga Twitter el debate, hagámoslo en esas casas del pueblo que Pablo Iglesias (fundador del PSOE) puso en pie", ha manifestado en su intervención en el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA). El expresidente ha afirmado que no criticará a su partido "jamás", pues, de hacerlo, estaría actuando como "un desleal y un caradura".

El mensaje de Zapatero coincide en el tiempo con la polémica -difundida en las redes- que ha generado la convocatoria por parte de la gestora del PSOE en Tenerife de una reunión que se prevé extensa con los cargos públicos del partido para el próximo martes, apenas dos horas antes del inicio del acto de campaña programado por Pedro Sánchez en la isla. Los simpatizantes del candidato a secretario general de los socialistas han interpretado esa decisión de la gestora insular como una contraprogramación para "boicotear" a Sánchez.

De cara a la cita congresual de junio, Zapatero ha reiterado que prestará su apoyo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. "Hace tres años voté a Pedro Sánchez y ahora he expresado mi preferencia por Susana Díaz. A nadie se le escapan mis antecedentes feministas y la veo con madera de líder para ganar las elecciones al PP, a Mariano Rajoy", ha expresado el expresidente, que ha remarcado la dificultad de atinar con el perfil. En este sentido, ha aludido a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Joaquín Almunia, a quienes ha definido como políticos "brillantes" que, sin embargo, no reunían las características necesarias para "llevar el maillot amarillo". "Lo importante es que el partido salga con la autoestima arriba y defendiendo su historia y su dignidad", ha abundado.

Zapatero ha instado a su partido a "hacerse cargo del país" como primera condición para generar un proyecto ganador, a no pretender parecerse a "los partidos populistas" y a defender su cuerpo ideológico, su personalidad y lo que representa.

El "cinismo" de Donald Trump

En una conferencia en la que se encontraban presentes destacados dirigentes del PSOE en la isla, Zapatero ha reivindicado la socialdemocracia como la ideología que ha cosechado "más éxitos" y que más ha contribuido a conformar sociedades "democráticas, cohesionadas y libres". El exdirigente socialista considera que todos los logros para la consolidación del Estado del Bienestar se deben a la democracia representativa y que cualquier alternativa a ella conduce a sistemas gobernados por "oligarcas o aristócratas". "El antagonismo es conservador, el radicalismo permanente es conservador", ha sentenciado el socialista, que ha citado como ejemplo al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha calificado de "cínico" por "estar en contra de la globalización y pretender instaurar el proteccionismo a la vez que difunde todos sus mensajes por Twitter". "La globalización es imparable y la sociedad no va a renunciar a los avances, al progreso tecnológico", ha agregado.

Para Zapatero, la Unión Europea se enfrenta a un reto importante, a un cambio de escenario en el panorama mundial en el que países emergentes, sobre todo China, se están transformando y creciendo exponencialmente, a través de la tecnología y la educación, con un boom demográfico que se suma a un menor coste laboral pero también a un "gran espíritu de trabajo". Un empuje que choca con "la crisis de crecimiento y gobernabilidad" que ha afectado a la UE. Frente a esta situación, el expresidente español receta más productividad y más integración en Europa.

Para ilustrar su argumento sobre la necesidad de "razonar económicamente", se ha referido a los teléfonos inteligentes. "Han cambiado el mundo, ahora son nuestra pareja, pasamos una gran cantidad de horas al día con ellos. Tendríamos que ser capaces de anticipar lo que van a hacer dentro de cinco o diez años. La inteligencia artificial va a ser otro golpe de impacto en la economía y la sociedad". Según Zapatero, la política y la democracia "tienen que reconocer sus limitaciones" frente a "la ciencia y la investigación", las materias que "hacen progresar". En su opinión, la política debe tener la tarea de "armonizar los avances" en todos los campos.

El diputado Sebastián Franquis y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ALEJANDRO RAMOS

"A Europa se le ha exigido demasiado"

El exdirigente socialista ha defendido a capa y espada el proyecto europeo, responsable de "las mejores políticas" que se han dado en los últimos años a nivel mundial y ha recordado que ha sido una institución comunitaria, el Banco Central Europeo, el que "nos ha sacado de la crisis" comprando 130.000 millones de euros en bonos del Tesoro e inyectando otros 350.000 para dar liquidez a los bancos. "No es solo un debate entre austeridad o no, de fiscalidad (...) A Europa se le ha exigido demasiado", ha manifestado.

Entre otras cuestiones, aboga por armar una propuesta común energética para reducir el coste de la energía y ser más competitivos o conformar un mercado único digital con grandes operadores para poder competir con Estados Unidos. Para el expresidente, las próximas elecciones en Francia y Alemania contribuirán a relanzar el proyecto común y a devolver a la institución comunitaria "el timón".

Zapatero considera que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es "una pésima operación política" de "dificilísima ejecución", por lo que se muestra partidario de dar un plazo para que los ciudadanos británicos "se lo piensen de nuevo". Además rechaza las consultas o referendos, pues, a su juicio, solo sirven para "dividir a la gente" y para que los sectores que los pierden, como los independentistas escoceses, "quieran la revancha".