Meri Pita da un ultimátum a Antonio Morales: o Juan Manuel Brito o Podemos

O Juan Manuel Brito o Podemos. Ese es el ultimátum dado por la dirección morada en Canarias al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a quien han advertido de que en caso de que mantenga en el grupo de gobierno al vicepresidente segundo, Nueva Canarias habrá roto "unilateralmente" el pacto de progreso entre nacionalistas, el PSOE y Podemos y se trataría de "una falta de respeto" al partido.

Así lo ha dicho este miércoles la secretaria general de Podemos en Canarias, Meri Pita, quien ha acudido a un encuentro con Antonio Morales en la sede del Cabildo grancanario acompañada por la secretaria institucional, Concepción Monzón; la secretaria de organización del partido, Concepción Moreno; y la encargada de los servicios jurídicos de la formación morada, Maite Durán, aunque el político de Nueva Canarias sólo ha aceptado hablar con Pita y Durán.

Morales, según Meri Pita, le ha comentado a las dos representantes del partido que va a esperar a la resolución del expediente administrativo que decidirá si Brito seguirá manteniendo sus cargos de consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana y vicepresidente segundo si, como así ha expresado, no entrega su acta de consejero.

Pita ha añadido que el fin único de la reunión era exigirle a Antonio Morales "respeto" a las decisiones de su partido y también a " manifestar y subrayar que Podemos quiere mantener el pacto de progreso en Gran Canaria y si otros no lo quieren porque quieren el pacto de progreso con un tránsfuga, cuanto antes lo digan mejor", aunque esta hipótesis la secretaria general prefiere no planteársela porque sería "una aberración".

"Entendemos que el pacto de progreso del Cabildo de Gran Canaria es con el Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canarias y Podemos, y no con el Partido Socialista Obrero Español, Nueva Canarias y un tránsfuga. Esa es nuestra posición, ahora él tendrá que decidir si mantiene ese pacto, que es nuestra intención" ha indicado Pita a los medios de comunicación.

La secretaria general también ha insistido en que seguir adelante con el tripartito del Cabildo es "un tema de voluntad política" y ha recalcado que aunque se ha expulsado a un miembro el pacto se mantiene "si el tránsfuga no entrega el acta" porque Podemos tiene a tres consejeros más (Ylenia Pulido, Miguel Montero y María Nebot). Además, ha apuntado que no se plantea el supuesto de un pacto con un tránsfuga y se ha referido a la Ley de Cabildos que impediría a Brito seguir en sus cargos: "cuando se firma una ley antitransfuguismo es para que los partidos políticos se respeten unos a otros. Eso es lo que queremos".

Nebot se ausenta de la reunión con los consejeros

Antes del encuentro entre Podemos y Antonio Morales, el partido había mantenido este mismo miércoles por la mañana una reunión entre el Consejo de Coordinación Autonómico y los tres consejeros en el Cabildo de Gran Canaria en la que se ausentó María Nebot.

Para Pita esta falta de María Nebot, que defiende a Brito y tiene doble militancia al ser una de las impulsoras de Sí Se Puede en Gran Canaria, demuestra que la consejera de Igualdad "se siente poco vinculada a Podemos".

La consejera decidió ausentarse, a pesar de las advertencias en la convocatoria de que el no acudir iba a tener consecuencias, alegando que este Consejo de Coordinación no está legalmente constituido y que desde febrero del año pasado la Comisión Estatal de Garantías ha pedido que se identificara a sus miembros.

Pita ha desdicho a Nebot y ha asegurado que este Consejo de Coordinación Autonómico sí está legalmente constituido. "Estamos acostumbrados a que desde la parte de Brito y la gente que está con él estén cuestionando continuamente la organización. Precisamente una de las cuestiones que lo ponen [a Brito] fuera [de Podemos] es eso, el continuo cuestionamiento al partido", sentenció la también diputada nacional.

Por último, Pita ha reflexionado sobre qué debería hacer María Nebot en el caso de que Antonio Morales mantuviera a Brito en su cargo y ella fuera fiel a su compañero de Sí Se Puede. "Si se plantea no seguir bajo la dirección de Podemos, lo ético es que entregara el acta. Eso es lo ético porque las actas públicas no se privatizan, usted llega a un cargo público por una organización y en el caso de Podemos absolutamente más que en cualquier otro partido, han llegado a cargos públicos por las siglas de Podemos por tanto [las actas de consejeros] no pertenecen a nadie", concluyó.