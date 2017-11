Las candidatas de PSOE y CC para RTVC pasan el primer corte pero sin apoyos para salir elegidas antes de febrero

Marta Cantero y Carmen Zamora, las dos candidatas propuestas, respectivamente, por Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario-PSOE para cubrir dos vacantes del Consejo Rector de Radio Televisión Canaria (RTVC), han pasado este miércoles el primer filtro de la comisión de control del ente público en el Parlamento de Canarias, con los votos favorables de nacionalistas, socialistas y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), pero con la abstención del resto de grupos de la oposición, Partido Popular (PP), Podemos y Nueva Canarias (NC).

El rechazo de estos tres grupos hace que el nombramiento de las dos aspirantes al Consejo Rector de RTVC pactadas por CC y PSOE, si no cambian en los próximos meses las posturas, no tenga lugar, como muy pronto, hasta el mes de febrero del próximo año, por lo que solo podrán estar en su cargo un par de meses ya que los dos puestos vacantes concluyen su mandato de tres años en abril de 2018.

Esto se debe a que es el pleno del Parlamento de Canarias el encargado de validar a las dos candidatas y para que esto ocurra es necesario tener el respaldo de 40 de los 60 parlamentarios en la primera o segunda votación. Los diputados de CC, PSOE y ASG solamente suman 36 diputados.

Según el calendario, en diciembre tendría lugar esta primera votación y la segunda será en el pleno del mes siguiente, según establece la Ley de RTVC. Enero es un mes inhábil y por lo tanto tendrán que ser habilitado para celebrar sesiones, pero también en esta segunda ocasión se necesitan 40 diputados, a los que no llegan los tres grupos.

Así, en caso de que en el primer mes del año que viene haya pleno, sería en la sesión de febrero cuando Cantero y Zamora pasen el trámite parlamentario ya que para esa fecha tan solo necesitan el apoyo de 36 diputados, cifra que suman los tres partidos que están de acuerdo, a pesar de que el PSOE tiene de baja por maternidad a la diputada herreña Ana González. El voto discordante en el PP de Cristina Tavío podría ser fundamental.

De ahí que la cuestión capital de remover de su cargo de presidente de RTVC a Santiago Negrín, planteada por los grupos de la oposición al gobierno de CC y en teoría asumida por el PSOE pero con esta condición inicial de cubrir las vacantes en el Consejo Rector, queda aplazada prácticamente hasta la próxima primavera. El PSOE se opuso la semana pasada a destituir a Santiago Negrín alegando precisamente que primero se deben cubrir esas vacantes. Y Cristina Tavío se alió con las tesis de CC y PSOE, en contra del criterio del PP.

Santiago Negrín, por tanto, seguirá dirigiendo el ente público RTVC de manera unilateral bajo las consignas políticas que recibe de Coalición Canaria unos cuantos meses más, y podrá culminar el proceso de adjudicación del concurso de los servicios informativos de Televisión Canaria, un suculento contrato bajo de 144 millones de euros para los próximos ocho años que debe renovarse antes de junio de 2018.

Reproches por la falta de consenso

La sesión celebrada este miércoles ha contado con un clima de reproches entre los distintos representantes políticos debido a que PP, Podemos y NC han criticado que CC y PSOE no hayan buscado consenso a la hora de elegir a las personas que ocupen las vacantes que llevan vacías desde diciembre de 2015 tras las dimisiones de María Antonia Álvarez y María José Bravo de Laguna y que hayan hecho públicos el nombre de las dos candidatas tan solo 24 horas antes de celebrarse la comisión.

El representante de Podemos, Juan Márquez, justificó la abstención de su formación porque considera a las dos propuestas "no idóneas" sin cuestionar su profesionalidad. El diputado ha recordado que la Comisión de Control no se celebraba desde hace cuatro meses debido a que los socialistas pidieron varios retrasos en su momento para proceder a cesar al presidente del Consejo del ente, Santiago Negrín, y cubrir las vacantes; un problema que lleva años sin solucionarse. "Durante dos años han ignorado las vacantes, y ahora, deprisa y corriendo, quieren cubrirlas haciendo la lectura restringida de la Ley de que solo CC y el PSOE pueden proponer candidaturas. Y tan solo 24 horas antes, nos piden que apoyemos a las candidatas".

Para Márquez, CC y el PSOE son los responsables de que el ente público esté en una situación "demencial" y recordó que la Ley de RTVC preveía que las candidaturas salieran por consenso de todo el arco parlamentario y no por un acuerdo para hacer un "reparto de sillas" al que, a su parecer, han llegado las dos formaciones para el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común. Así mismo, rechazó los argumentos dados por la representante de CC, Guadalupe González Taño, quien justificó que es necesario estos dos nombramientos para modificar la citada ley, ya que "cualquier cambio de la Ley que afecte al Consejo Rector conlleva el cese inmediato de todos sus miembros, y no parece que ahora vayan a cesar a quienes proponen nombrar".

Por su parte el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, si bien también reconoció la labor periodística de Cantero y Zamora, cree que para estos cargos son necesarios personas con perfiles de gestión. El político grancanario hizo hincapié en que la "grave crisis" que padece en estos momentos la RTVC pasa por el cese del presidente Santiago Negrín, quien en los últimos meses no ha convocado ni contado con el Consejo Rector que preside.

Rodríguez reiteró que Negrín actúa al servicio "de sus intereses y bajo las ordenes políticas” gubernamentales y que el procedimiento empleado por CC y PSOE para nombrar a las dos candidatas, sin contar con el consenso del Parlamento, demuestra que “no apuestan” por una gestión destinada a preservar “el pluralismo, la objetividad y la transparencia” de los medios de comunicación públicos de Canarias. Además, también preguntó a las candidatas si se prestaban a formar parte del Consejo apenas un par de meses a cambio de que puedan ser futuras presidentas de la RTVC, subrayando que en el caso del PSOE en la Cadena Cope han hecho público que quieren que el sustituto de Negrín sea una persona socialista.

Mientras, Gustavo Matos reprochó a los demás grupos de la oposición que "no están en condiciones de dar lecciones de objetividad y transparencia de un modelo público de la televisión y menos de unos servicios informativos" y mencionó que la diputada del PP Cristina Tavío rompió la disciplina de voto en el Parlamento cuando se debatió sobre la continuidad de Negrín, por lo que recomendó a los populares que se "hiciesen mirar sobre qué problema tienen".

Luz Reverón, diputada del PP, opinó que "no nos parece de recibo que valoremos a dos candidatas en el plazo de 24 horas. Así no se puede trabajar, no son las formas de trabajar en el Parlamento de Canarias" y recriminó que si "todos los grupos parlamentarios han reconocido la nefasta gestión de Negrín, cómo es posible que hayan llegado al consenso, a qué vienen estas prisas".

Las dos candidatas apuestan por informativos públicos

Tanto Cantero como Zamora abogan porque los servicios informativos en la radio y la televisión sean públicos y rechazan la forma de actuar de Negrín, quien convocó el pliego del concurso de manera unilateral.

Cantero comentó sobre Negrín que que a su parecer "un gestor que no es capaz de crear un consenso no es un buen gestor" y que ella hará "todo lo posible para que tengamos una televisión pública profesionalizada, yo opto por la pública, pero también puede estar intervenida", aunque sentenció que "el problema no es público o privado" sino más bien en la profesionalización que permita que "los políticos no llamen y presionen a los periodistas".

Sobre la polémica alrededor del concurso de informativos, con intereses de empresas editoras de distintos medios de comunicación canarios, Cantero entiende que "periodistas y políticos estamos dando un espectáculo bochornoso" que hace que "la gente de la calle no entiende nada. Esto es un batiburrillo donde nadie se aclara, entiendo que hay que despolitizar la televisión pública al igual que hay que desmediatizar la política, tiene que haber límites en el que aceptemos unos y otros. Hay que hacer un pacto deontológico en relación a los medios y la política. No soy la persona idónea para llevar esto más allá de abril, esto me distorsiona el trabajo, pero de aquí a abril puedo aportar un pequeño grano de arena".

"No gano nada con esto, pierdo la apariencia de indepedencia que he me he currado durante mi trayectoria profesional. Si ven mi trayectoria, he sido crítica con acciones del Gobierno. He aceptado porque pensé en mi profesión, en cómo estamos en la profesión, en la precariedad, la crisis económica y de identidad, pensé en las presiones tremendas que se han sometido a los compañeros de profesión", admitió Cantero, que aclaró que la propuesta le llegó de forma "un poco precipitada" el pasado sábado cuando "dos personas me plantearon que era la persona idónea" y lo primero que pensó es que se iba a meter "en un avispero".

En cuanto a Carmen Zamora, la polémica se centró sobre sus vínculos con el PSOE, partido para el que ha estado trabajando en los últimos meses con las campañas de las primarias de Ángel Víctor Torres y Sebastián Franquis. Juan Márquez y Luz Reverón le cuestionaron sobre esto y el diputado de Podemos mostró varios tuits de la comunicadora a favor de la formación socialista y en contra de Podemos, ante lo que la candidata respondió que las redes sociales "las carga el diablo" y que si siguen buscando "encontrarán mucho más". De hecho, reivindicó que su proximidad actual al PSOE es puramente profesional y que en el pasado también trabajó para el PP. Gustavo Matos le ayudó y mostró otros mensajes en redes sociales contra su partido, lo que a su parecer demuestra que es "libre e independiente".

Zamora añadió que "la profesionalización [de la RTVC] pasa por reestructura el ente, que el Consejo Rector no sea tan solo un mero paso lleno de voluntades, tiene también que profesionalizarse y que nos podamos dedicar de lleno a lo que nos compete" y que es necesario dotar a la radio y la televisión "de un personal necesario y crear un organigrama real" para lograr un medio que una a los canarios y conseguir la mejora cambiando "la estructura y no el equipo".

"La televisión pública la compone un ente de 20 personas que no aplican los trámites de ejecución dentro de equipos informativos, designación de contratos con productoras o la publicidad", apuntó.

Sobre Santiago Negrín, consideró que su forma de actuar "ayuda poco a la profesión y lo que se ve en la opinión pública" y sobre los informativos entiende que "es de poco sentido común que los dirija una productora externa con intereses editoriales ajenos", al tiempo que estima que la "política y el periodismo están unidos pero tienen que tener una línea de separación muy clara".