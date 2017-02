Los candidatos a presidir el PP canario retan a Antona a justificar que sus avales están al corriente de las cuotas

Corren aguas revueltas en las primarias del PP de Canarias para presidir el partido. Los tres contrincantes del actual presidente, Asier Antona, lo han retado durante este miércoles a justificar que sus avales cumplen con las condiciones para serlo, es decir, que se trata de afiliados que están al día de sus cuotas en el partido.

Tanto Enrique Hernández Bento como Cristina Tavío y Juan José Cardona han dudado de los 3.086 avales que registró en la tarde del martes el palmero Asier Antona, que además cuenta con el respaldo del presidente Mariano Rajoy, como hizo constar en el Congreso Nacional del PP.

Bento ha invitado a su contrincante a que justifique que estos más de 3.000 avales son válidos, porque "quizás hay 2.000 que no cumplen las condiciones y si esta persona engaña a sus afiliados no se merece ser presidente del PP de Canarias", aseguró a Canarias Ahora.

Para el exdelegado del Gobierno en Canarias, si Antona no es capaz de justificar estos apoyos debería dimitir y subraya que, si por el contrario, es capaz de justificar que al menos 1.000 avales son legítimos, él estaría dispuesto a asumir que se ha equivocado y a abandonar la candidatura.

"Estoy seguro de que más de las dos terceras partes de esos avales no cumplen con las condiciones. Él está haciendo una demostración de fuerza que no es real, está engañando a los afiliados", indicó Bento.

Sobre este asunto también ha hecho mención Juan José Cardona en la Cadena Ser, donde aseguró que si el 80% de los avales de Antona fueran válidos, "en este minuto retiraría la candidatura", porque se proclamaría el respaldo rotundo de los afiliados al candidato palmero.

El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria explicó que para este proceso hacían falta 90 avales. Sin embargo, el actual presidente de los populares presentó estos más de 3.000 con la intención de "exhibir músculo". Por ello, insistió en que le agradecería que demuestre que son avales que cumplen con los requisitos, pues "hay muchos afiliados en el partido que no están al corriente de sus cuotas".

También dudosa con la garantía de estos avales se mostró Cristina Tavío en un comunicado. La candidata tinerfeña señaló que " si bien es verdad que los Estatutos no prohíben entregar avales de personas que no estén al corriente, un Comité de Organización partidario de una de las candidaturas solo nos lo hubiera afeado al resto”.

Tavío recordó que " José Manuel Soria llegó a presentar cerca de 6.000 avales en su momento en este proceso, y ya hemos dicho que el Partido Popular tiene que aspirar a otro tipo de liderazgo menos personalista y mucho más colectivo".

"Falta de neutralidad y transparencia"

Las tres candidaturas se muestran críticas con la falta de neutralidad y transparencia que envuelve estas primarias. Cardona recriminó que hace sólo dos días se le informara de que después de la entrega de avales aún no es candidato sino precandidato, una "inseguridad jurídica" que cree que no se merece no la organización no el procedimiento.

En los mismos términos se ha mostrado Bento, para quien el Comité Organizador no está velando por esta neutralidad y como ejemplo de ello pone que no se le permita utilizar la sede del partido.