Los concejales no adscritos de Agaete llevan a la Fiscalía al alcalde por impedirles participar en los plenos

Carlos Álamo y Javier Gil, concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Agaete, han denunciado ante la Fiscalía al alcalde del municipio, Juan Ramón Martín (PSOE), por presuntos delitos de "prevaricación y vulneración de derechos constitucionales".

Al parecer de los dos ediles, que estuvieron en el grupo de gobierno hasta el pasdao 16 de enero, "sistemática y reiteradamente" Trujillo les impide "en los plenos y en las comisiones municipales, el libre ejercicio de nuestros derechos y deberes inherentes a nuestra condición de concejales".

A ello sostienen que el alcalde tampoco les permite " presentar mociones y propuestas" debido a un informe realizado por el secretario del Consistorio, "a la carta y de dudosa legalidad", que "no se encuentra actualizado y no recoge expresamente la condición de concejal no adscrito, así como sus derechos y deberes".

Los dos políticos recalcan que han informado "reiteradamente" al alcalde en las sesiones plenarias de que por parte del Ayuntamiento de Agaete "se está aplicando una norma a sabiendas de que es injusta y contraria a derecho".