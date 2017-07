División en Podemos tras la amenaza de la dirección del partido a Nueva Canarias

La aprobación del techo de gasto de las comunidades autónomas ha generado revuelo en Podemos Canarias. Mientras la nueva secretaria general de la formación morada en las Islas, Noemí Santana, advertía este martes de que la decisión de Nueva Canarias en el Congreso de los diputados pone en peligro el pacto en Las Palmas de Gran Canaria, el primer teniente de alcalde de la ciudad, Javier Doreste aseguraba que “la ciudad no puede ser moneda de cambio de lo que suceda en Madrid”.

El concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria recuerda que el pacto ratificado en la ciudad se negoció tras los comicios de 2015 durante diez días, “con máxima transparencia” y que fue apoyado por las asamblea municipal de Podemos así como por el resto de partidos progresistas que componen la confluencia LPGC Puede.

Doreste ha señalado a Canarias Ahora que la decisión de Noemí Santana es “personalista” e insiste en que esta postura se aleja de lo aprobado en la última asamblea autonómica de Podemos (tras la que fue elegida secretaria general), donde se incidió en la idea de que las bases deben tener más protagonismo en las decisiones de partido. Partiendo de este compromiso, la advertencia carecería de sentido, señala el edil.

Además, el balance que el concejal hace de este acuerdo de gobierno municipal que mantiene LPGC Puede desde 2015 con PSOE y NC es “positivo” e insiste en que el único que puede romperlo es “la propia asamblea municipal”, pero “no lo vamos a permitir”, subraya.

Los concejales y la Secretaría General no han tenido comunicación

A pesar de que en el comunicado enviado este martes por Noemí Santana asegura que convocará inmediatamente a los cuatro concejales de Podemos en la ciudad, Javier Doreste señala que nadie le ha llamado ni a él ni a sus compañeros para hablar de esta postura y que se ha enterado por los medios a medio día.

Por su parte, Santana señaló en su escrito que “no se puede ser el sustento de un gobierno del PP en Madrid y gobernar con Podemos en Canarias. Hay que elegir. No se puede convertir la contradicción en una forma de hacer política”, en referencia al posible apoyo o abstención de Pedro Quevedo.

La secretaria general de la formación morada en las islas ha insistido en que el techo de gasto impuesto por Montoro "afecta a las políticas de municipios como Las Palmas de Gran Canaria, que están saneados, y que no pueden gastar dinero que tienen disponible". No obstante, Doreste subraya que lo que ocurra en Madrid se debe mantener independiente a los acuerdos de la capital grancanaria y que no pueden estar variando sus compromisos con la ciudadanía.