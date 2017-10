¿Autonomismo o federalismo?: la crisis en Catalunya reactiva la necesidad de reformar la Constitución

El Reino de España es, contrariamente a lo que se percibe, un estado más descentralizado que la República Federal Alemana. En términos generales, según los modelos actuales, un estado federal tiene más mecanismos centralizadores y preserva más la igualdad entre los territorios de lo que se ha conseguido, por ejemplo, con el actual estado autonómico.

La crisis de Catalunya ha reactivado de nuevo la necesidad de reformar la Constitución de 1978 y avanzar hacia un estado federal como fórmula de renovación de un caducado sistema autonómico que, tras 40 años de vigencia, hace aguas por todas partes.

Con el PSOE a la cabeza, los adalides del federalismo creen que este modelo conseguiría que, como ocurrió hace cuatro décadas, el desarraigo que un tercio de la población catalana siente hacia el resto de España revertiría lo suficiente para que el independentismo rebajara sus ganas de secesión y volviera a reinar en el país la paz social rota en los últimos cinco años y prácticamente dinamitada en el último mes y medio.

Pero, sin embargo, no son pocos los juristas y expertos en Derecho Internacional que cuestionan que un estado federal sea una solución mejor para España que el desarrollo total y revisión del Título VIII de la actual Constitución, que fue el que insufló vida a las autonomías.

Hasta ahora, esa revisión se ha tornado imposible, pues la misma depende de que se una a ella la formación política que se opuso desde su inicio al Estado autonómico: el Partido Popular. Por eso ha sido un gran triunfo del líder socialista, Pedro Sánchez, arrancar en la noche del 10 de octubre de 2017 al presidente Mariano Rajoy el compromiso de activar la reforma constitucional.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, recordó en el debate que mantuvo con el presidente Rajoy con motivo de la activación del artículo 155 de la Constitución, que en su momento fueron los conservadores quienes se negaron a reconocer el término nacionalidad que al propio ex presidente Adolfo Suárez no le importaba admitir en la Constitución.

“No se ha demostrado que en el título VIII no haya una clara ruptura del Estado español”. Quien así hablaba desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados un día de julio de 1978 era Manuel Fraga Iribarne, entonces líder de Alianza Popular (AP), presidente fundador del Partido Popular (PP), la opción política que gobierna España 39 años después de que se pronunciaran esas rotundas palabras.

Un discurso que contó con 248 votos en contra, 17 a favor y dos abstenciones.

Pero antes de ese debate, hubo otros durante la Comisión parlamentaria constitucional. En el del artículo 130 (que, finalmente, fue el 137), Fraga pretendía que se dijera que “el territorio de España se divide en regiones, provincias y municipios…”, sin que apareciera para nada el concepto de comunidad autónoma.

Para el fundador de AP y del PP, en el Título VIII se dirimían dos cuestiones fundamentales, y por eso defendió un voto particular a la totalidad del mismo: “Si se concibe España como una nación que, a través de un Estado formado por la soberanía popular, procede a organizar su territorio; o si concebimos a España -y así se ha expresado ya en esta Comisión con palabras que algunos no olvidaremos jamás- como una nación de naciones, un Estado plurinacional”.

Sin embargo, Fraga no era el único gran dirigente del partido que ahora gobierna España en cuestionar el Título que desarrolla la organización territorial del Estado. El ex presidente de honor del PP, José María Aznar, escribió en La Nueva Rioja el 23 de febrero de 1979: “Tal como está redactada la Constitución de 1978, los españoles no sabemos (…) si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades”.

Aznar, que afirmó en diciembre de 2012 en Los Desayunos de TVE que “hay que ordenar un Estado desbordado, insostenible e inútil, en constante centrifugación y destrucción”.

Federalismo = Autonomismo

Dicho esto, habría que recordar que un estado federal es una forma de organización política descentralizada, con un Gobierno central y distintos entes territoriales autónomos, que se relacionan conforme a lo dispuesto en una constitución federal; en ella se establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales.

Por tanto, ¿En qué se diferencia un estado federal del que tenemos en España? Pues, literalmente, en muy poco. Los territorios que forman parte del estado central (federación) se llaman a su vez estados (federados), y tienen su propia constitución. En España son comunidades autónomas y tienen estatutos de autonomía.

El exdirigente del Partido Socialista Canario-PSOE y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna Santiago Pérez, pronunciaba en 2013 una conferencia en el Parlamento de Canarias en la que aseguraba que “la Constitución de 1978 contiene los elementos necesarios y suficientes para desarrollar y consolidar un Estado profundamente descentralizado, reconoce a las comunidades territoriales un autogobierno similar al de los estados miembros en un sistema federal y, especialmente, delimita las competencias de las instituciones y órganos centrales, incorporando las experiencias del federalismo contemporáneo tal y como funciona realmente”.

Unir