Clavijo niega que exista relación entre las microalgas y los vertidos al mar

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha pedido "prudencia" en relación con la aparición de microalgas en el mar porque, ha advertido, "sobran" destinos turísticos en otras partes del mundo que van a "ensalzar" este asunto para intentar que los turistas no vengan a Canarias.



Fernando Clavijo realizó esta advertencia en declaraciones a los periodistas tras asistir a los actos en homenaje a la Virgen de Candelaria, y donde recordó que el Gobierno de Canarias está siendo asesorado por los científicos, "que son quienes realmente saben" sobre esta cuestión, y en concreto por el Banco Canario de Algas.



Precisó el jefe del Ejecutivo canario que la aparición de microalgas es un fenómeno que se ha producido en los últimos años, en 2004, 2011 y 2017, y tiene que ver con la calima, la ausencia de viento y las altas temperaturas.



No hay ningún tipo de vinculación con vertidos al mar "ni nada por el estilo", señaló Clavijo, quien expresó su deseo de que haya prudencia al respecto "porque sobran destinos turísticos de otros sitios del mundo que lo van a ensalzar para intentar que los turistas no vengan" a Canarias.



"Estamos tratando de dar la información que nos proporcionan los científicos, es decir, que no tiene relación una cosa con la otra", indicó el presidente autonómico, quien recordó que en las playas canarias "hay muchísimas banderas azules".



Eso no quita, continuó el presidente, que el Gobierno regional siga trabajando para mejorar la política de residuos y subrayó que en los últimos ocho años prácticamente se había "dejado de hacer" el convenio de obras hidráulicas por los recortes del Estado y ahora "por fin volvemos a tener recursos y se están culminando" obras como la depuradora de Valle Guerra en La Laguna (Tenerife).



Insistió Fernando Clavijo en que es preciso "quitar la alarma a la población" porque la aparición de microalgas es un fenómeno natural que se produce cuando se dan determinadas circunstancias meteorológicas.



Añadió que en los Presupuestos Generales del Estado se han recuperado partidas importantes y las obras hidráulicas "llevan complejidad y tiempo" con la tramitación de la declaración de impacto ambiental.



A medida que vayan avanzando los ejercicios presupuestarios el Gobierno de Canarias aspira a recuperar todos los convenios previos a la crisis, como los de carreteras, infraestructuras educativas y planes de empleo, además del citado de obras hidráulicas, añadió Clavijo, de manera que en este último caso se pueda seguir invirtiendo en mejorar el tratamiento de residuos.

Preguntado por la moción de censura presentada a CC en el Ayuntamiento tinerfeño de Icod de los Vinos, Fernando Clavijo puntualizó que este asunto es competencia del partido, en el que no ostenta cargo orgánico, y por lo tanto corresponde a los secretarios general nacional e insular, José Miguel Barragán y Francisco Linares, respectivamente.



En cuanto a su viaje al Líbano para visitar el contingente del Mando de Canarias, Fernando Clavijo destacó que se trata de un reconocimiento a la labor humanitaria que llevan haciendo allí los militares procedentes del archipiélago, que previamente han estado también en Afganistán y en Mali.



Se trata de reconocer que representan unos valores de los que el pueblo canario se siente orgulloso, como los de la colaboración, mantener a las personas más débiles, dar ayuda humanitaria, protección "y llevar un poquito de paz a aquellos sitios en los que hay conflicto", agregó.



Respecto a las críticas de algunas formaciones políticas en relación con este viaje, el presidente canario respondió que "no hago las cosas para que la oposición me comprenda o no, hago las cosas porque creo en eso y en que hay que reconocerles".



Los militares desplazados desde Canarias llevan muchas misiones arriesgando su vida y miles de familias están pendientes de ellos, por lo que el Gobierno regional quiere reconocer esta labor, ensalzarla y que se conozca que hay personas que se están jugando la vida por ayudar a otros, señaló Clavijo, quien precisó que aunque éste sea su trabajo, van de manera voluntaria, algo de destacar "en momentos en que parece que todo es efímero y dura 72 horas".



Precisó el presidente que la brigada está compuesta por 600 miembros, de los que el 85 por ciento son canarios o residentes en el archipiélago desde hace más de diez años y por lo tanto "igual de canarios", y todos están haciendo "una labor absolutamente encomiable".