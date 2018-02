Gran Canaria espera la fuerte tromba de agua para esta tarde y el Cabildo insiste en que la población no salga

La borrasca prevista para este domingo ya está tocando la isla de La Palma, que se está viendo afectada por cortes de carreteras y tardará entre cinco y seis horas aproximadamente en llegar a Gran Canaria, por lo que el Cabildo avisa de que la población aún puede salir durante la mañana pero resguardarse desde mediodía.



La recomendación es no alejarse demasiado para poder estar resguardado desde el mediodía, ya que las imágenes de la Aemet revelan la envergadura del frente, con trombas y fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por horas.



Por este motivo, es importante también aprovechar las horas de la mañana para revisar las azoteas y desagües, además de retirar los objetos que se pueda llevar el viento, que previsiblemente tirará árboles, postes, grúas y muros.



También deben ser quitados todos aquellos objetos, bidones, contenedores, macetas, que puedan ser arrastrados por el agua, no solo correrá el agua por los barrancos, también por las calles, por las fincas, y por donde tenga que pasar para llegar al mar.



Cuando comience el temporal, la petición es quedarse en las casas porque la población no se pondrá en peligro, los daños serán minimizados y los servicios podrán trabajar en las incidencias inevitables.



Un operativo de más de mil personas de todas las administraciones están preparadas para actuar, aunque cuando comience lo peor, también sus actuaciones están limitadas, por eso es tan importante pasar este domingo resguardado.