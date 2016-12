Talentos grancanarios que trabajan fuera se dan cita en la Isla para compartir experiencias

Gran Canaria acoge este martes el encuentro de decenas de talentos que trabajan fuera de Gran Canaria en el marco de las acciones para la búsqueda de sinergias y externalización previstas en Best in Gran Canaria, el proyecto de internacionalización del Cabildo grancanario.



El encuentro Uvas de talento se celebrará este martes en el Centro Demostrador TIC de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria en Infecar, donde el presidente insular, Antonio Morales, dará la bienvenida a las once de la mañana a los más de 60 profesionales, aunque el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink, prevé que el número de participantes aumente y roce el centenar.



El objetivo de la red, que cuenta con blog y grupo propio de LinkedIn, es conectar talentos de Gran Canaria que actualmente se encuentran trabajando fuera de la isla en empleos de alto valor añadido e incluso estratégicos para Gran Canaria.



De momento, la red cuenta con 521 miembros distribuidos por los cinco continentes, el 58 por ciento en Europa, casi el 29 en América, el 7 por ciento en Asia, el 3 por ciento en África e incluso otro 3 por ciento en Oceanía. La mayoría lleva más de 3 años desarrollando su trayectoria profesional fuera del archipiélago.



Uvas de talento



Bajo la denominación de Uvas de talento, el encuentro estará moderado por Nicolás Castellano, periodista grancanario de la Cadena Ser en Madrid, y presentado por Elena Hermosilla, de Discovery Networks.

La jornada contempla secciones que versan sobre el camino a segur y el futuro de la red, además de la interesante trayectoria de algunos de los talentos.



“Este evento cierra el año pero es el principio de una andadura que permitirá reunir, conectar e incentivar a toda una red de profesionales que, por distintos motivos, desempeñan su labor fuera de Gran Canaria”, concluye el Cabildo isleño en una nota.