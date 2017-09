Un tiburón marrajo muerde un pie de un menor que cogía olas en La Aldea de San Nicolás

Un ejemplar de tiburón marrajo mordió este sábado en el pie a un menor que cogía olas en la zona costera cercana a El Charco y El Roque, en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás. El menor sintió la mordedura del pez y tuvo que ser tratado por las heridas.

Desde El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás han apuntado que la mordedura se trata de un "hecho puntual" ya que, según técnicos del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias consultados, este suceso se trata de un "accidente".

El Consistorio indica que que se pusieron en contacto con los técnicos regionales competentes para dar conocimiento de la situación y determinar qué tipo de animal pudo causar el accidente.

Los técnicos afirman, según las imágenes que han recibido de las lesiones que padece el menor, que se trata de un marrajo pequeño "de un metro y medio como máximo, que se equivocó".

Fue una equivocación porque "no comen carne humana, solo peces, y por la mordedura se ve que tocó, vio que no era carne animal y soltó. No tuvo intención de atacar", recalcan.

El Ayuntamiento de La Aldea, basándose en los datos aportados por los técnicos, llama a la tranquilidad a vecinos y visitantes que deseen seguir disfrutando de las diferentes zonas de baño, pero sin perder de vista, que es un espacio natural de gran biodiversidad marina.

En diciembre de 2015 una mujer fue mordida en Arinaga también por otro ejemplar de esta especie.