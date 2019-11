El CD Tenerife busca derrotar al líder para poner fin a la mala racha

El líder de la categoría, el Cádiz CF de Álvaro Cervera, visita este domingo, a partir de las 20:00 horas, el Heliodoro Rodríguez López, con el futuro de Aritz López Garai en juego, puesto que la continuidad del técnico en el banquillo del CD Tenerife se vería comprometida en el caso de que los blanquiazules no consiguiesen un resultado positivo en el choque de este domingo.



El equipo tinerfeño lleva siete partidos consecutivos sin ganar y acumula seis choques sin conseguir un triunfo en su feudo, lo que ha llevado al plantel insular a acercarse a la zona roja de la clasificación.



A pesar que desde el vestuario blanquiazul se sigue respaldando el trabajo del entrenador y su idea de juego, los resultados no están acompañando al equipo, en buena medida por los continuos errores en zona defensiva que han terminado por costar puntos.



A la mala racha de resultados esta semana se le han sumado los numerosos problemas físicos en el plantel del conjunto chicharrero, con Filip Malbasic, Luis Pérez, Álex Bermejo, Luis Milla o Nikola Sipcic sin poder haber entrenado con normalidad por sus diferentes dolencias.



El principal problema para Aritz López Garai se encuentra en el centro del campo, puesto que a la ausencia confirmada de Luis Milla, que fue operado de apendicitis este miércoles, se une la baja por sanción de Aitor Sanz, por lo que los únicos centrocampistas disponibles son Alberto Jiménez e Iker Undabarrena.



El combinado canario, que ha firmado su peor comienzo liguero de los últimos veinte años y ha firmado su peor racha como domicilio desde la década de los noventa, comienza la jornada igualado en puntuación el Real Oviedo, que abre los puestos de descenso.



Con todos esos condicionantes, la visita del líder no es la mejor noticia, por más que el Cádiz haya cimentado su fortaleza en el Ramón de Carranza.



Los de Álvaro Cervera, que dirigió durante tres temporadas al Tenerife antes de ser destituido en 2015, están combinando los diferentes resultados posibles como visitantes y en sus dos últimas comparecencias no han ganado, ya que al empate en Vallecas de la semana pasada hay que unir la derrota por 1-0 en Albacete de hace tres semanas.



El triunfo más reciente fuera de casa del Cádiz data del 12 de octubre pasado, cuando se impuso al Málaga por 1-2.



Para visitar al necesitado Tenerife, que está a un punto de la zona de descenso, Cervera tiene las bajas de los lesionados Juan Cala, Edu Ramos, Yann Bodiger, Alberto Perea y David Querol, además del lateral Carlos Akapo, con la selección guineana.



Por el contrario, recupera al volante José Mari Martín-Bejarano, que ha entrado finalmente en la convocatoria después de ausentarse de los entrenamientos un par de días por unas molestias físicas



CD TENERIFE: Ortolá; Moore, Sipcic, Álex Muñoz, Mazán; Alberto, Undabarrena; Suso Santana, Borja Lasso, Nahuel; y Dani Gómez.



CÁDIZ CF: Cifuentes; Carcelén, Fali, Marcos Mauro, Espino; Garrido, José Mari, Álex Fernández, Salvi, Jurado; y Lozano



ÁRBITRO: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castilla-La Mancha).



ESTADIO: Heliodoro Rodríguez López.



HORA: 20.00 (canaria) 21.00 (Peninsular).