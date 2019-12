El Herbalife Gran Canaria, a recuperar el rumbo copero ante el Obradoiro

El Herbalife Gran Canaria intentará una semana más asomarse a la zona copera ante un revitalizado Monbus Obradoiro, que llegará a la isla este domingo, después de acumular tres victorias en sus últimos cuatro encuentros.



Solo un triunfo separa a canarios y gallegos en la tabla clasificatoria -balance de 6-6 para los claretianos y récord de 5-7 para los compostelanos-, en una Liga Endesa que está exhibiendo una gran igualdad en esta primera parte de la temporada.



Hasta 8 equipos se encuentran separados por una victoria, en una enconada lucha por alcanzar billete para la Copa del Rey.



De nueve encuentros disputados en la isla, el Gran Canaria se ha impuesto al Monbus en seis de ellos, si bien el último choque se dilucidó a favor de los coruñeses por un más que ajustado 92-93 en el recinto de Siete Palmas.



Pese a la derrota, en aquel encuentro destacó el catalán Xavi Rabaseda (18 puntos y 21 de valoración), quien se encuentra ya recuperado de sus problemas físicos. Incluso en el anterior duelo ante el Unicaja saltó a la cancha -dos minutos- tras una larga ausencia en la ACB.



Sin embargo, el base norteamericano Omar Cook volverá a ser baja en las filas amarillas, mientras que el madrileño Javier Beirán estará disponible, pese a que el jueves pasado se perdió el entrenamiento por problemas de lumbalgia.



El técnico griego Fotis Katsikaris cumplirá este domingo su encuentro número 300 en la ACB. Una cifra que le ratifica como uno de los grandes estrategas de la competición tras once temporadas y cinco equipos -Pamesa Valencia, Bilbao, UCAM Murcia, Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria- en la Liga Endesa.



El jugador de origen heleno afirmó esta semana en rueda de prensa que su equipo se encuentra en una buena inercia tras 12 jornadas, si bien no ocultó que la plantilla isleña “echa en falta el poder jugar más partidos”.



Bajo su punto de vista, el club canario, habituado temporadas atrás a jugar competiciones continentales, con dos o tres partidos por semana, afronta ahora “un cambio difícil de llevar, el hecho de solo disputar la liga. Este es un equipo con gente que quiere competir y jugar. Cuesta encontrar el ritmo de juego así. Los entrenamientos están bien, pero no es lo mismo que jugar partidos, ya que es lo que te da el ritmo de juego”, recalcó.



En esa situación, y con la Copa de Málaga como objetivo en su particular cuenta atrás, Gran Canaria y Obradoiro se medirán en el territorio isleño bajo la dirección arbitral de los colegiados Fernando Calatrava, Juan de Dios Oyón y Yasmina Alcaraz.