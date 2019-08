Pepe Mel busca que su equipo sea "compacto" en Málaga por las numerosas bajas

Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene intención de presentar un equipo "compacto" en el partido de este sábado ante el Málaga CF, en La Rosaleda, ante las numerosas bajas del equipo amarillo, casi todas en ataque, para esta segunda jornada de LaLiga SmartBank.



El técnico madrileño ha dicho en la rueda de prensa previa al viaje hasta la Costa del Sol que con los efectivos que tiene, los esfuerzos se centrarán en formar "un equipo compacto, competitivo y no conceder muchas cosas", ante un rival que se suele mostrar "fuerte en casa".



A esa reflexión ha añadido que la semana que viene, en el partido en el Estadio de Gran Canaria frente al Racing de Santander, tendrán que "buscar más cosas" en el aspecto ofensivo, porque "con lo que hacemos no nos vale", según ha reconocido.



A las conocidas ausencias de Sergio Araujo, Maikel Mesa o Cristian Cedrés se han añadido esta semana, tras el primer partido en casa ante el Huesca (0-1), tres futbolistas más: Benito Ramírez, Fabio González y Boris Rapaic.



"Los jugadores con los que puedo contar son los que están en la lista, no hay más. El fútbol profesional está cambiando, les pasa a otros muchos compañeros y tienes que adaptarte a este fútbol moderno", ha dicho con respecto a los nombres que ha podido inscribir el club, supeditado al 'fair-play' financiero.



Entre ellos es novedad el centrocampista Kirian Rodríguez, mientras que se está pendiente de inscribir también al costamarfileño Jean Armel Drolé -único fichaje del verano-, motivo por el que viajan diecinueve jugadores hasta Málaga.



En esa primera lista de viajeros de esta temporada, Rubén Castro es el único delantero de área, pero muy mermado físicamente al haberse perdido casi toda el trabajo de pretemporada por una lesión.



"Rubén hizo un esfuerzo para jugar contra el Huesca y se le agradece, pero está como está... esperemos que su oficio y su calidad nos ayude mañana", ha apuntado en cierto tono apesadumbrado el entrenador madrileño.



Tampoco se muestra muy optimista Pepe Mel con la rocambolesca situación del uruguayo Mauricio Lemos, al que el club ha inscrito, pero que podría ser traspasado o cedido pese a que el entrenador cuenta con él, como ha reconocido públicamente más de una vez.



"Mauricio no ha entrenado los últimos días, y no va por precaución, pero además hay que esperar a ver si su situación se aclara en estas 24 horas, porque está inscrito pero puede salir; son cosas que se me escapan, que no puedo dominar", ha dicho el preparador madrileño.