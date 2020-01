Rubén Baraja niega “categóricamente” que se planteen la salida de Aitor Sanz

El entrenador del CD Tenerife, Rubén Baraja, ha negado “categóricamente” que se planteen la salida en el mercado de invierno del centrocampista madrileño Aitor Sanz, que en los últimos días se ha vinculado como posible refuerzo del Cádiz CF.

El técnico ha dicho que Aitor Sanz es uno de los capitanes del equipo y que le “extraña que hubiese pedido salir”.

“Ha demostrado su amor al CD Tenerife y es una situación que no está en nuestra cabeza”, ha resaltado.

Aitor Sanz, que cumple su séptima temporada en la isla, en donde estuvo a las órdenes del actual técnico del Cádiz CF, Álvaro Cervera, termina contrato a final del presente curso.

El mediocentro estuvo más de un año y medio sin jugar por lesión y desde el comienzo de esta temporada ha vuelto a ser fijo en las alineaciones del CD Tenerife.