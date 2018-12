El eufórico Gran Canaria de Víctor García quiere seguir al alza ante el poderoso Real Madrid

El Herbalife Gran Canaria visitará este domingo la cancha del Real Madrid con la intención de prorrogar el buen momento de juego exhibido en Euroliga ante el Olimpia Milán, al que derrotó a domicilio y con merecimiento el pasado jueves.



Los jugadores del conjunto isleño, que se vieron sorprendidos el día previo al desplazamiento a Italia con la destitución de Salva Maldonado después de que hubiesen encadenado dos triunfos en Liga y Euroliga, realizaron un sólido partido en defensa y ataque en Milán, para conseguir su cuarto triunfo en su histórico estreno en la máxima competición continental.



Pese a no poder contar con los lesionados Clevin Hannah y Luke Fischer -el otro Luke, Nelson, recientemente operado, no ha podido debutar aún-, el Gran Canaria brilló a gran altura en la cancha milanesa y obtuvo una victoria de prestigio, segunda a domicilio en lo que va de curso en la citada competición.



Justamente vencer fuera de la isla en la Liga Endesa sigue siendo la asignatura pendiente del conjunto insular, y no parece que el Real Madrid sea la mejor opción para estrenar el casillero de triunfos foráneos, pero lo cierto es que el equipo exhibió el mejor juego del curso en Milán y quién sabe si puede repetirlo y dar una nueva sorpresa en la capital de España.



Madrid y Gran Canaria ya se midieron esta misma temporada con motivo del partido de Euroliga jugado el pasado 20 de noviembre en el feudo del conjunto merengue, que se saldó con un relativamente cómodo triunfo de los jugadores de Pablo Laso por 89-76, aunque aquel encuentro ya es historia.



Aunque resultaría injusto resaltar a algún jugador del conjunto isleño por encima de otro en la reciente victoria ante Olimpia Milán, dada la gran actuación coral de los pupilos de Víctor García, sí cabe afirmar que el sueco Marcos Eriksson volvió a brillar en el aspecto anotador, siendo el máximo encestador de su equipo, con algunos triples lejanos.



Mientras, el Real Madrid, que posee el mejor ataque de la Liga Endesa con una media de 90 puntos por partido, venció este viernes al Anadolu Efes en Estambul por 82-84 y rompió una mala racha de tres derrotas seguidas entre Liga y Euroliga, en un choque en el que reapareció Sergio Llull tras superar su lesión y en el que destacó Gustavo Ayón.



El partido de este domingo se jugará a partir de las 16.00 horas, en el Pabellón WiZink Center, con arbitraje de Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Alberto Baena.