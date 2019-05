Francis Díaz: “Me sentaré con el TNK Vera para hablar sobre mi continuidad"

El TNK Vera retorna al grupo canario de la Tercera División. Tras una campaña para enmarcar en la Preferente, la escuadra norteña regresa a una categoría que perdió el curso pasado. Éxito que han logrado con Francis Díaz en el banquillo.

Precisamente el técnico artífice del ascenso ha hecho una valoración general sobre lo acontecido en la presente temporada. Además también habló de su futuro, el cual parece que seguirá ligado al conjunto del Puerto de la Cruz.

. ¿Qué valoración hace de la temporada?

“Este curso estuvimos en una categoría muy complicada como es la Preferente. Además, nosotros veníamos de un descenso y eso siempre causa dificultad. No ha sido un año nada sencillo, ya que tuvimos que hacer varios cambios en la plantilla y cambiar la mentalidad con respecto al curso anterior. Sin embargo, al final creo que hemos sido un conjunto solvente y que ha mantenido una línea general que muchos querrían para sus equipos. El premio del ascenso ha sido justo”.

. ¿Cuáles han sido las claves del éxito?

“Yo diría que, principalmente, el compromiso de los chicos. Este grupo demostró, desde el primer día, tener mucha hambre y ganas de conseguir el objetivo. Desde que comenzamos a tener claro cual era nuestra manera de jugar creo que salió todo rodado. Sin duda alguna, el éxito ha sido de todo el grupo”.

. ¿Qué rivales le han sorprendido este curso?

“En ocasiones destacar a algún equipo es complicado, ya que hay muchos que dieron la talla y fueron importantes en la categoría. Aún así me gustaría destacar el papel del Añaza, un recién ascendido que fue capaz de animar mucho la liga; pese a no contar con muchos recursos. Luego han estado otros conjuntos como el San Juan, Cruz Santa, Orotava...

Al final la competición ha sido muy reñida. Claro ejemplo el alto número de puntos que hemos tenido que conseguir para poder ser campeones y lograr el ascenso a Tercera División”.

. ¿Qué le ha parecido el nivel de la Preferente?

“Ha crecido mucho. Ahora hay mucho más conocimiento y la gente está más preparada y eso se nota. Antes, la Preferente era una categoría a la que no se le prestaba mucha atención; sin embargo, ahora se ha dado salida a muchos chicos jóvenes y eso siempre es positivo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos porque se están recogiendo los frutos de un trabajo muy bien hecho en los últimos años”.

. ¿Qué recuerdos tiene de su último año con el TNK Vera en Tercera División?

“Que fue un año muy complicado, pero con un aprendizaje enorme. Yo nunca había estado nunca en esa situación tan crítica, por lo que estar peleando en esas zonas me ayudó para crecer y mejorar. En esos momentos hay que agudizar el ingenio y buscar múltiples variantes. Nosotros lo conseguimos y, pese a que muchos nos daban por 'muertos' desde enero, peleamos por la salvación hasta el final”.

. ¿Cómo valoró la confianza de la directiva para seguir en el cargo?

“Me sorprendió. Cuando yo llegué al Vera había muchas voces discordantes, por lo que no me lo esperaba. Ahora bien, puedo decir con la boca llena que el TNK Vera es uno de los mejores equipos en los que he estado en toda mi carrera. Se me ha dejado ejercer con libertad y, además, se ha valorado el trabajo por arriba del resultado; algo impensable en este fútbol moderno.

. ¿Qué futuro le espera al TNK Vera y a Francis Díaz?

“Mi primera opción va a ser el TNKVera. En la vida hay que ser agradecido y me voy a sentar con la directiva. Hablaremos y pondremos nuestras valoraciones encima de la mesa”.

. ¿Considera que el Salvador Ledesma necesita alguna mejora?

“Necesita de todo. Ya son 19 años y está algo anticuada. El otro día estuve con el alcalde del Puerto de la Cruz y creo que es un gobierno que está haciendo las cosas bien, en cuanto al deporte se refiere. Además nos dijeron que iban a hacer obras en el campo, por lo que estamos contentos por ello”.

¿Qué papel juega un entrenador en el desarrollo de los jóvenes?

“Un entrenador tiene que apostar y ser valiente. Poco más. Luego hay que explicarle a los chavales una pequeña charla sobre la importancia de ser responsable y las dificultades que entraña el ser un futbolista profesional”.