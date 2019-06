Pepe Mel, pendiente de la rebaja del presupuesto de Las Palmas para plasmar su renovación

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, aseguró este sábado que sigue trabajando con la idea de que continuará en el equipo amarillo la próxima temporada, aunque su futuro y el de algunos jugadores dependerán de la "rebaja astronómica" que sufrirá el presupuesto del club en LaLiga 1/2/3.

"El presupuesto manda todo, va a haber una rebaja astronómica, muy importante, y va a hacer que se demore todo. Nadie de los que terminamos contrato el 30 de junio sabemos nada de nuestro futuro", admitió en rueda de prensa.

No obstante, el técnico madrileño insiste en que hay "buen feeling" en las conversaciones con el club y en que tiene "total confianza" en el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, para su continuidad. "No se ha llevado a un papel, pero el acuerdo es total y seguramente no habrá ningún problema", puntualizó.

Con respecto al partido de este domingo ante el Almería, último de la temporada en el Estadio de Gran Canaria, y ya intrascendente, Mel reconoció que es un "buen momento" para seguir viendo a jugadores de la cantera y que demuestren que quieren "hacerse un sitio".

Por ese motivo, ha convocado a Fabio González -de quien adelantó que será titular-, Carlos González y Kirian Rodríguez, y aunque le gustaría, no puede alinearlos a todos juntos por las limitaciones que marca la normativa vigente.

Mel tiene una "idea bastante clara" de lo que quiere para la Unión Deportiva de la próxima temporada, que debería "acertar" en los "cuatro o cinco jugadores" que debe incorporar para ser un conjunto "competitivo", aunque es "optimista" con un futuro que "pasa por los chicos jóvenes", algo que le "agrada".

Entre sus ideas, ha asegurado qué si continúa como entrenador, el guardameta valenciano Josep Martínez formará parte de la plantilla profesional, porque además ha vaticinado que el club, a medio plazo, va a sacar "un montón de dinero por él" en un hipotético traspaso.

Con respecto al Almería, rival de mañana, ha dicho que afronta el partido en unas condiciones parecidas a la Unión Deportiva.

"Tienen sus bajas, creo que el entrenador -Fran Fernández- ya ha dicho que no sigue y probarán jugadores", ha comentado sobre el rival andaluz.

En cualquier caso, Mel lamenta que la Segunda División española se "alargue tanto", y no entiende por qué no se aprovechan los miércoles para disputar jornadas. De esa forma, las eliminatorias de ascenso a LaLiga Santander ya estarían "en marcha" por estas fechas. "Sería bueno para todos", concluyó.