El Tenerife se aferra al Heliodoro para alejarse de los puestos de descenso

El Heliodoro Rodríguez López enfrentará este viernes al Tenerife y al Extremadura en un duelo directo con el descenso al acecho, a un solo punto de ambos, igualados en la clasificación y en la búsqueda de una victoria que aumente su distancia sobre esas posiciones.



El protagonista del encuentro será el entrenador del equipo de Almendralejo, Rodri, quien hasta hace dos semanas formaba parte del cuerpo técnico de José Luis Oltra, al frente del Tenerife, al que ha rearmado en su casa desde su llegada, con once de los 15 puntos disputados para neutralizar los números negativos como visitante.



Oltra no podrá contar con los sancionados Bryan Acosta y Jorge Sáenz, mientras que tampoco estará disponible por lesión el lateral derecho Luis Pérez, por lo que el técnico se verá obligado a hacer, al menos, tres cambios.



En la isla no se ha hablado demasiado de este partido durante la semana, ya que la actualidad la ha marcado la búsqueda del nuevo director deportivo, que tendrá la responsabilidad de reestructurar la plantilla en el mercado de invierno, y la venta de entradas para el derbi de la próxima semana ante la UD Las Palmas.



Enfrente, el Extremadura es un equipo más táctico desde la llegada del técnico Antonio Rodríguez, Rodri. "Vamos a tener que hacer un partido muy inteligente y un poco distinto al que hicimos en Almería", explicó el entrenador.



Tras dos victorias y un empate a domicilio tras coger las riendas del equipo, sigue probando alineaciones y dando entrada a nuevos jugadores, como ya ocurriera la semana pasada frente al Almería, cuando entraron Borja Granero y el delantero Rennella en detrimento de Chuli e Íñigo López, que se quedaron fuera del once.



"Todo el mundo está haciendo un esfuerzo por querer jugar", destacó Rodri el miércoles, por lo que las bajas de Billy Arce, Luciano Balbi y Borja Granero por lesión no son consideradas significativas.



El técnico catalán, que apenas lleva un mes en el banquillo azulgrana, podría introducir nuevos cambios mañana en la alineación, después de una convocatoria en la que no han entrado ni Djaló ni Capel. Alineaciones probables: Tenerife: Dani Hernández; Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Alberto, Camille; Undabarrena, Luis Milla; Suso Santana, Narajo, Montañés; y Malbasic.



Extremadura: Álvaro Fernández; Borja Granero, Pardo, Pomares y Álex Díez; Kike Márquez, Fausto, Zarfino y Valverde; Chuli y Enric Gallego



Árbitro: De la Fuente Ramos-Oliver (C. Castellano-Leonés).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 20.00 (Canarias).