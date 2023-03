Ramis: “Somos capaces de hacer un buen partido y de ganarle a Las Palmas”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, es optimista de cara al derbi de este sábado ante la UD Las Palmas en el Heliodoro Rodríguez López, y ha asegurado que su equipo es capaz de hacer un buen partido “y de ganarlo”, pese a la diferencia de trayectorias esta temporada entre los dos representativos canarios en LaLiga SmartBank.

El técnico catalán ha asegurado que en el vestuario blanquiazul hay “ilusión” por ganar un partido tan señalado, en el que tendrán que poner “pasión y energía”, a pesar de que el equipo haya quedado descartado de forma prematura por el ascenso, y debe asegurar aún la permanencia matemática en la categoría.

Sin embargo, no cree que haya un favorito claro en el partido. “No me encargo de poner etiquetas de favoritos, no creo que por jugar en casa pongamos más pasión, ni que por tener más jugadores de la casa la pongan ellos. En estos partidos hay que poner energía y cabeza”, ha explicado.

Y es que Ramis no comparte lo declarado por su homólogo rival, García Pimienta, quien ha asegurado este viernes que parten con la “ventaja” de tener más futbolistas canarios en su plantilla, ya que tienen “interiorizado” el derbi.

El técnico del Tenerife ha respondido que “para sentir esto hay que vivirlo durante un tiempo, se puede sentir desde la cuna o de otras maneras, pero en definitiva son sentimientos y no creo que haya niveles, porque todos defendemos lo nuestro”.

Ramis prefiere no pensar en lo que ocurrió en la primera vuelta (claro triunfo de Las Palmas por 3-1) y sí visualizar los derbis de la pasada temporada en el 'play-off' de ascenso, ganados ambos por el equipo blanquiazul (1-0 y 1-2).

Del eterno rival ha dicho que es “muy potente” en ataque y que esta temporada “ha mejorado mucho en defensa, en la presión tras pérdida”, porque se organiza bien, pero también puede sufrir “desajustes”, y por eso han “trabajado muy bien” el partido para intentar aprovecharlos.

El preparador tarraconense admite que su equipo tiene un déficit de gol, y que en la clasificación no está donde querrían, pero quieren que los aficionados disfruten “Lo daremos todo, ganar el derbi es un plus importante para la afición y para nosotros, pero ganarlo son tres puntos también”.

Por otra parte, ha esquivado la pregunta de si será su último derbi canario, dada la incertidumbre que ha generado él mismo al retrasar la decisión sobre su posible renovación.

“No sé qué va a pasar, ni he tomado ninguna decisión, no se me pasa por la cabeza lo que pasará, solo quiero sacar adelante el partido de mañana. La gente tiene ganas de ver cosas y un derbi tiene un color especial, un espectáculo en el que unos sonreirán y otros no”, ha concluido.