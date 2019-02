El Dimurol Libby's tinerfeño se mete en la final de la Copa de la Reina de voleibol

Ficha técnica: 1. Barça CVB: Araco, Brun, Maldonado, Gómez, Caro, Escamilla, -equipo inicial-, Rodríguez (líbero), Trilla, Khoeler, García y Batlle.



Entrenador: Hugo Gotuzzo



3. Dimurol Libby's Haris: Mims, Winters, Sanz, Nsunguimina, Diduf y Dias -equipo inicial-, Naranjo (líbero), Tummino, Sandell, Suárez y Hernández.



Entrenador: David Martín



Parciales: 22-25 (35 min.), 25-23 (27 min.), 23-25 (31 min.) y 15-25 (26 min.).



Árbitros: Susana Rodríguez y María Gloria Souto.



Incidencias: encuentro de semifinales de la cuadragésima cuarta edición de la Copa de la Reina de Voleibol, disputado ante unos 900 espectadores en el pabellón del Centro Insular de Deportes de Gran Canaria.

El Dimurol Libby's Haris y Barça CVB protagonizaron este sábado un partido de poder a poder en las semifinales de la Copa de la Reina de voleibol, que se saldó con triunfo canario por 1-3 después de que el cabeza de serie fuera de más a menos y terminase entregado al conjunto tinerfeño.



El Barça, trabajador y generoso en el esfuerzo, no pudo aprovechar el cansancio físico del Haris para hacer historia en la Copa, y su adversario aprovechó su mayor experiencia y poderío en la red para cumplir los pronósticos.



Los primeros momentos del enfrentamiento fueron de igualdad y estudio, aunque el mejor juego coral de las azulgranas les permitió, con una buena dirección en cancha de Silvia Araco, colocar un parcial 8-6 que provocó un tiempo muerto de David Martín.



Aunque el equipo de La Laguna trató de despertar, en nada se pareció al que en la noche del viernes eliminó al anfitrión CCO 7 Palmas, y no encontró soluciones ante la cohesión del único equipo de la elite española que carece de extranjeras (12-8).



Las tinerfeñas solo entraron en el partido por la acumulación de errores de su contrario, hasta tres consecutivos al montar su ofensiva (15-17), circunstancia que aprovechó Hugo Gotuzzo para pedir tiempo muerto.



El Barça siguió errático y el técnico argentino agotó sus consejos con 18-22 en el marcador y buscando la fórmula de parar a la opuesta estadounidense Taylor Mims, y un 20-22 presagió la reacción de las peninsulares.



El Haris no decayó y aprovechó los remates por zona cuatro de la receptora norteamericana Jalii Winters para adueñarse de la manga, a lo que contribuyeron los errores no forzados del (22-25).



En el segundo set mejoró la propuesta de juego del conjunto catalán, más solido tanto en la ofensiva como en la segunda línea y, sin regalar tantos puntos como en la manga anterior, unos parciales 10-7 y 12-9 avisaron de su propósito de pelear por la final.



El Barça despertó con un parcial 3-0 (19-17), bien liderado por Rocío Gómez, mientras que el Haris se quedó sin soluciones para parar a un enrabietado contrincante que, después de colocar un claro 24-20, tuvo que esperar a un saque fallado por Nsungimina para igualar el choque.



La tercera manga fue un querer y no poder del Barça al estrellarse una y otra vez ante el poderoso bloqueo de las isleñas (8-13, 10-15 y 11-16), pero las foráneas aprovecharon algunas dudas del Haris para adelantarse con un parcial 7-1 (18-17) tras otro alarde colectivo y con Escamilla y Gómez con estiletes.



Sin embargo, en la recta final regresó la cohesión al bloqueo tinerfeño y el ataque azulgrana se mostró menos fluido en el momento más inoportuno, para colocar el punto de set la central brasileña Flavia Dias en un final de infarto y ajustado (23-25).



Un 6-1 de las pupilas de Gotuzzo en el arranque de la cuarta manga pareció fruto de la relajación de un rival que comenzaba a dar muestras de cansancio -las tinerfeñas precisaron clasificarse el viernes-, pero el conjunto lagunero asumió más riesgos y, entre su desparpajo, bloqueo y los regalos a modo de fallos azulgranas, el marcador se volteó: 10-12.



Tras el tiempo técnico, llegó un parcial 3-0 que careció de continuidad porque el adversario canario marcó otro de 0-9 (13-21) que terminó de minar la moral de un Barça más preocupado en protestar las decisiones de los árbitros que en buscar soluciones a su juego.



El 15-25 final reflejó fielmente el dispar rendimiento de ambos equipos, y el Haris ya espera rival para la final de la tarde dominical, que saldrá del encuentro que enfrentará este sábado al actual campeón de la Copa de la Reina, Logroño, y el Alcobendas.