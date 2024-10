La Mancomunidad del Sureste presenta la XXI Feria del Sureste

En la mañana de este miércoles, 30 de octubre, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria ha presentado la XXI edición de la Feria del Sureste. Este evento es ya un encuentro consolidado para promocionar la riqueza agroalimentaria y artesanal de la Comarca que, como cada año, es todo un éxito, y que se celebrará los días 8, 9 y 10 de noviembre en la Avenida de Canarias, en Vecindario. En el acto han estado presente el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, la vicepresidente primera y alcaldesa del Ayuntamiento de Ingenio, Vanesa Martín, y el vicepresidente segundo y alcalde del Ayuntamiento de Agüimes, Óscar Hernández.

La Feria del Sureste no es solo un espacio comercial, sino también un evento cultural que reúne a más de 100.000 personas, ofreciendo una amplia programación rica en actividades culturales, demostraciones de oficios artesanales y degustaciones gastronómicas. Se contará con 150 puestos de los municipios de la comarca del sureste, Santa Lucía de Tirajana, Agüimes e Ingenio

El presidente de la Mancomunidad, Francisco García, explicó que “se sigue desarrollando la Feria del Sureste con la misma filosofía que nació hace 20 años donde los agricultores, los ganaderos y los artesanos puedan vender de manera directa los productos a los visitantes”. “Son productos de km 0 y son productos elaborados por nuestros artesanos con mucho cariño donde siguen las tradiciones ancestrales de la cestería, la carpintería y también de las nuevas innovaciones que se han hecho en este campo”, destacó.

García no desaprovechó la oportunidad para invitar “a toda la ciudadanía de la isla de Gran Canaria a que participe en esta feria porque no solo vamos a observar y poder comprar y adquirir productos agroalimentarios, sino que se podrá disfrutar de muestras de ganado, actividades musicales, folclore tradicional y, también, un año más nos vamos a atrever a ponernos los delantales y hacer un show de cocina con cocineros profesionales de cada municipio”.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, señaló que, si bien el total de puestos son 50 por municipio “cada vez son más las solicitudes que llegan para participar en la Feria y se está trabajando para que llegue el momento en que pueda haber cabida para más stands”. “Quien no venga a esta feria se va a arrepentir porque es una oportunidad única en la que encontrar productos de KM0 de primera calidad que, quizás, no se encuentran en grandes instalaciones. Sin duda habrá una riqueza agroalimentaria que no tenemos que dejar de visibilizar”, puntualizó la regidora.

Asimismo, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, comentó que la feria “es uno de los hitos más importantes en cuanto a la proyección de trabajo que se hace desde la Mancomunidad del Sureste y su apuesta por la necesidad de cuidar nuestra producción local”. “La feria es un escaparate del que presumimos los tres ayuntamientos por ser ese punto de encuentro con la ciudadanía” añadió Hernández.

Tampoco faltaron palabras por parte de los tres regidores para agradecer a toda la organización del evento.

Programa Feria del sureste 2024

La feria dará comienzo el viernes 8 de noviembre con la inauguración a las 11:00h., donde estarán presentes el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; la vicepresidenta primera y alcaldesa del Ayuntamiento de Ingenio, Vanesa Martín; y el vicepresidente segundo y alcalde del Ayuntamiento de Agüimes, Óscar Hernández. Realizarán un recorrido por los 150 puestos de la feria que estarán en activo de 10:00h. a 22:00h. y el domingo hasta las 15:00h. Asimismo, en este horario, también se podrá disfrutar de diferentes actividades infantiles y la muestra ganadera.

A lo largo de las tres jornadas habrá espacios destinados al desarrollo de juegos tradicionales impartidos por las asociaciones folclóricas Llanos Prietos, Coros y Danzas, Guayadeque y La Revoliá. Cocinando El Sureste es otra de las actividades estrellas que se distribuye a lo largo de los días. Una oportunidad excelente para disfrutar de nuestra cocina típica de la mano de cocineros expertos y locales. Además, los diferentes alcaldes de los tres municipios estarán implicados directamente en esta experiencia para demostrar sus dotes culinarias. Con esta actividad se aprenderán técnicas de cocina tradicional, se probarán productos locales como el queso o el gofio, así como descubrir nuevos sabores. Por otro lado, se celebrará la final del XXXIII Concurso de Arrastre Isla de Gran Canaria, donde se otorgará el Trofeo del Gobierno de Canarias 2024.

La programación también ofrece una gran variedad de talleres como el de Elaboración de Quesos. Para los más pequeños, se proponen una serie de talleres medioambientales dispuestos a acercar los valores de la naturaleza de una manera entretenida. Durante los tres días, en horario de mañana y de tarde podrán participar en “Mini huerto”, “Mariposas Voladoras”, “Historias curiosas de la naturaleza”, “Molinillos de papel”, “Coge un poema” o “Snack saludables”.

En la Feria del Sureste tampoco faltará la buena música, entre otras actuaciones. Las noches del viernes contaremos con la participación de Divas, El poder del Música, Kike Pérez y Efecto Mariposa. El sábado 9 será el turno de Los Gofiones, Juan Antonio Cabrera y Los Salvapantallas. Por último, pondrán el broche final el domingo, Los Sabandeños, Yeray Rodríguez, quien hará entrega del reconocimiento a los artesanos de la comarca junto a Conciencia Urbana, y Thania Gil.