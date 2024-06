¿Qué es Canarias? Una perspectiva sociológica

Por las tareas de investigación en las que me he visto envuelto en los últimos tiempos me he dado cuenta de que, pese a que haya nacido en Canarias, lleve la mayor parte de mi vida viviendo aquí, haya residido y trabajado en tres islas y estado empadronado en dos no sé qué es Canarias, en qué consiste esto que ahora llaman “la canariedad”. Aunque a todos nos puede parecer algo tan obvio que no necesite definición, ¿Qué es Canarias? ¿Un destino turístico, una imagen de marca, una manera de ser, una identidad, un sentimiento, un archipiélago, siete islas u ochenta y ocho municipios? ¿Cuántas Canarias y canariedades hay? Si la perspectiva sociológica nos recuerda que muchos fenómenos que pensamos que son naturales están, en realidad, socialmente construidos, resulta obvio que existen plantas, ecosistemas o microclimas canarios, y esos son “naturales”, no dependen de cómo los seres humanos los definamos.

Pero en cuanto que realidad social, las Canarias, como tal, no existen: las hemos ido construyendo socialmente en los últimos tiempos. Partiendo de esta premisa, lo que haré será intentar dar algunas pinceladas para pensarnos a nosotros mismos desde distintos puntos de vista: político administrativos, económicos o culturales. Aquí me centraré en lo más concreto, el hecho político- administrativo, y dejaré para entregas posteriores el resto de las dimensiones a analizar.

Políticamente Canarias, un archipiélago de ocho islas habitadas situado al noroeste de África, es una Comunidad Autónoma del Reino de España, una de las 9 Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea. ¿En qué consiste esto de “ser canario/a”? El estatuto de autonomía actualmente vigente, aprobado en 2018, establece que son canarias las personas con nacionalidad española que tienen su vecindad en las islas.

Son canarias las personas que están sujetas a las normas que rigen en las islas, pagan IGIC, y no IVA, pueden beneficiarse de los descuentos de residente, de la regulación del tramo autonómico del IRPF, del impuesto de sucesiones y donaciones que se aplica en Canarias, de las becas y ayudas de las instituciones canarias…y disfrutan de los derechos políticos para votar a al Parlamento de Canarias, órgano que establece estas reglas que se aplican a las personas que viven (o pasan un tiempo) en Canarias. Blanco sobre negro. Si naciste en Canarias y resides en Canarias eres canario/a. Si naciste en Barcelona (España) pero resides en Canarias eres canario/a. Si naciste en Canarias, pero te has ido a vivir a Barcelona, no eres canario/a. Si naciste en Barcelona (Venezuela) y resides en Canarias eres canario/a, si, quizá porque tu padre era canario, tienes la nacionalidad española, pero si no tienes la nacionalidad española no eres canario/a. Pero es que, si naciste en Canarias, te has ido a vivir a Barcelona (Venezuela), pero tu última vecindad en España estaba en Tenerife, eres canario/a y podrás seguir votando como tal.

En las últimas elecciones autonómicas y municipales (mayo de 2023) el censo total en Canarias era de 1.822.767 personas, de las cuales 1.778.282 formaban parte del censo de electores canarios. La diferencia (44.485 personas) eran personas nacidas en cualquier país de la Unión Europea, y también en algunos otros con acuerdo, como, por ejemplo, Ecuador, que podían votar a las elecciones municipales, pero no a las autonómicas. Y no todas las personas que votaban en Canarias residían aquí, también lo hacían los canarios residentes en el exterior. Según los datos del ISTAC, en las últimas elecciones autonómicas 55.325 electores, personas que podían votar, lo hicieran o no, en la provincia de Las Palmas, y más del doble (106.784) en la de Tenerife, residían en el extranjero. El censo de electores de esta última provincia residentes en Venezuela, más de 40.000 personas, era superior al de las islas de La Gomera y El Hierro juntas, y casi igual al de Arona, tercer municipio por población de Tenerife. En el portal de transparencia se puede ver que el presidente del Gobierno de Canarias tiene como personal eventual de confianza a una delegada en Caracas que tiene una Remuneración Íntegra Anual mayor que la suya.

¿Qué es ser canario? Mi abuelo materno nació en Cuenca (España, no Ecuador) y se crio en Barcelona (España), pero se pasó la mayor parte de su vida, entre 1930 y 1968, navegando entre las islas y entre Canarias y Sidi Ifni, Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial. En la parte final de su vida pudo votar para elegir a los miembros del parlamento y el gobierno de Canarias que, entre otras cuestiones, decidieron qué impuestos se aplicaron a su herencia cuando él falleció. Desde que mi abuelo falleció en 1993 hasta 2023 la población de las islas pasó de 1,5 a 2,2 millones de habitantes, gracias a la inmigración, relacionada en gran medida con el desarrollo turístico.

Muchos de los hindúes, marroquíes, alemanes o británicos que con sus negocios han contribuido a que Canarias sea lo que hoy es hoy, al no tener la condición política de canarios, no pueden votar a quienes decidirán qué tipo de impuestos se aplicarán cuando sus descendientes hereden. ¿Quién es canario/a? ¿En qué consiste serlo? Yo construí mi idea de la canariedad ligada a un Catalina Park cosmopolita en el que, parafraseando al Pujol que gobernaba en Cataluña cuando yo estudiaba, a “quien vive y trabaja en Canarias” se le aceptaba y se le consideraba como canario/a, viniera de Inglaterra, de la Península, de Suecia o “del moro”. Sin embargo, desde que en 1983 nos convertimos en una Autonomía, desde 1993 gobernada por “nacionalistas”, se han construido otros criterios para decidir quién es “gente nuestra”.

No importa lo que yo piense o sienta. Hay venezolanos que llegaron hace un año y montaron un bar en La Laguna que pueden votar al gobierno de Canarias. Hay suecos, moros y negros, que llevan toda la vida en Las Canteras y no pueden hacerlo. Importa el voto. El color, blanco o negro, amarillo o azul, no importa.