Adargoma Hernández, Gleichstellungs- und Sozialpolitik des Cabildo von Fuerteventura: “Bei der Abhängigkeit berücksichtigen wir die Telehilfe sehr stark”

Adargoma Hernández Rodríguez, Stadträtin für Gleichberechtigung, Sozialpolitik und Humanressourcen der Inselregierung von Fuerteventura, begrüßte Impulsa Startups, um über die Sozialpolitik im Zusammenhang mit der digitalen Transformation und Startups zu sprechen. Hernández war von 2015 bis 2019 Kabinettschef des Ministeriums für Bildung und Hochschulen und hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der Universität Las Palmas de Gran Canaria.

F. Im Rahmen der Politik der Pflegebedürftigkeit und des aktiven Alterns gibt es einen sehr wichtigen Bereich der digitalen Innovation: die Telebetreuung. Planen Sie eine Aktion zur Anwendung von Telebetreuungstechnologie für ältere Menschen auf Fuerteventura?

A.H. Auf Fuerteventura berücksichtigen wir im Bereich der Pflegebedürftigkeit das Thema Telecare sehr stark, denn es ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, sich in die Lage der Pflegebedürftigen zu versetzen und ihnen einen angemessenen Gesundheitsdienst zu bieten. Abgesehen von der Bedeutung im Gesundheitsbereich ist es auch eine sehr gute Art der Begleitung, vor allem in der heutigen Zeit, in der die technologischen Hilfsmittel es unseren älteren Menschen zweifelsohne leichter machen, nicht so einsam zu sein.

Vor allem auf Fuerteventura, wo es viele ländliche Gebiete mit einer großen digitalen Kluft gibt, die noch nicht erreicht worden sind. Aus diesem Grund bemühen wir uns nicht nur in meinem Bereich, sondern auch bei den älteren Menschen um die Verbesserung neuer Technologien, denn schließlich handelt es sich hier um die schwächsten Menschen, die eine große Hilfe sein können.

F. Erwarten Sie in den kommenden Monaten oder Jahren Fortschritte bei den Technologien für die Telebetreuung?

A.H. Das Ideal ist, dass wir, sobald dies der Fall ist und wir uns an diesen Wandel angepasst haben, ihn an die Sektoren weitergeben können, die ihn brauchen. Das sind wirklich notwendige Dienstleistungen, und das gilt umso mehr für die Insel, wo es keine physischen Dienstleistungen wie Wohnheime oder Tageszentren gibt, die wir unserer Bevölkerung anbieten können. Deshalb müssen wir uns selbst auf diese Zukunft zubewegen. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass die Durchführung dieser Art von Projekten für ältere Menschen eine sehr positive Wirkung hat. Und das nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen wie der Unterstützung von Frauen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind. Letztendlich ist es eine Möglichkeit, die Arbeit in Situationen zu fördern, in denen es nicht möglich ist, alle zu erreichen, und es kann in vielerlei Hinsicht sehr positiv sein. Es ist klar, dass wir uns als öffentliche Verwaltung in diese Richtung bewegen müssen.

F. Im Dokument Spain Entrepreneurial Nation wird auf mehrere Lücken hingewiesen. Im Bereich des digitalen Unternehmertums und der Start-ups werden nur zwei von zehn Unternehmen von Frauen geleitet, und das Gleiche gilt für Menschen mit Behinderungen. Das Gleiche gilt für Menschen mit Behinderungen. Würden Sie es für positiv halten, Maßnahmen zu ergreifen, um diese beiden Lücken auf Fuerteventura zu schließen?

A.H.: Ja, natürlich. Außerdem glaube ich, dass diese Art von Aktion diese Menschen stärken kann. Ich habe Fälle von jungen Menschen mit Behinderungen gesehen, die z. B. im technischen Bereich Apps zu diesen Themen entwickelt haben, und sie sind unglaublich. Und ich denke, dass sie dadurch definitiv gestärkt werden können.

F. Sie haben das Schlüsselwort “Empowerment” verwendet, und das bedeutet wirklich, diese Vision auf den Kopf zu stellen.

A.H. Ja, und ich denke, dass der technologische Teil dazu beiträgt, bei all dem Fortschritte zu machen. In diesem Jahr habe ich ein Programm zur Berufsberatung für Frauen, die Opfer von Missbrauch geworden sind, ins Leben gerufen. Ich fand es sehr schön, weil sie eine Berufsberatung haben und nicht eine Berufsberatung, wie es immer gemacht wird. Wenn man es umdreht, ist die Frau, die immer Hausfrau war oder sich entscheidet, zu Hause zu bleiben, wahrscheinlich die perfekte Führungskraft für jede Art von Projekt.

F. Ist dies Ihre Aktion oder die eines Kollektivs?

A.H. Das “Berufsberatungsprogramm für Frauen, die Opfer von Missbrauch geworden sind” ist ein eigenes Projekt von uns. Es war sehr lohnend, denn im Allgemeinen waren die Teilnehmer sehr zufrieden und hatten das Gefühl, dass das Programm ihnen wirklich geholfen hat.

Darüber hinaus hat sie sich mit dem von der Vizepräsidentin Lola García koordinierten Programm “Die Führungskraft in dir” für das Unternehmertum und die Ausbildung von Frauen in Führungspositionen eingesetzt.

P. Ja, und in Bezug auf ältere Menschen haben wir viel über die Telebetreuung gesprochen, aber jetzt wird auch eine Initiative durchgeführt, die eng damit zusammenhängt, wie z. B. die generationenübergreifenden Treffpunkte, bei denen eine ältere Person mit Erfahrung die Jüngeren berät.

A.H. Diese Idee ist ideal, denn sie ist die perfekte Synthese aus der Art und Weise, wie Dinge früher gemacht wurden und wie sie heute gemacht werden. Innovation ist sehr schön, aber sie muss mit Erfahrung kombiniert werden. Erfahrene Leute können in dieser Hinsicht sicherlich eine Menge Ratschläge geben.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana