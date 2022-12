Der achte Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für die Agrojoven-Preise wird im Cabildo von Teneriffa eröffnet

Am 12. April wurde die achte Ausschreibung der Agrojoven 2022 Awards auf Teneriffa eröffnet, ein Wettbewerb, der Unternehmensprojekte auszeichnet, die mit dem ländlichen Raum der Insel verbunden sind, vor allem im Bereich der Landwirtschaft und Viehzucht. Darüber hinaus müssen diese Initiativen die technischen und wirtschaftlich-finanziellen Merkmale erfüllen, die die Durchführung des Projekts lebensfähig machen.

Die Teilnahme am Wettbewerb ist bis zum 12. Mai möglich. Teilnehmen können Personen unter 41 Jahren, die in einer beliebigen Gemeinde der Insel Teneriffa gemeldet sind. Auch juristische Personen des Privatrechts, bei denen mindestens die Hälfte der Mitglieder unter 41 Jahre alt ist und die den gleichen Anteil am Stammkapital haben, und deren Sitz sich auf Teneriffa befinden muss, können teilnehmen.

Javier Parilla, der Minister für Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei der Insel, erklärt, dass mit diesen Preisen “die Professionalisierung und die Beteiligung junger Menschen an der Entwicklung des Primärsektors gefördert werden soll, um zum Generationswechsel beizutragen und die Aufgabe von landwirtschaftlichen Flächen zu verringern”. Er fügt hinzu, dass “mit dieser Art von Initiative das Ziel verfolgt wird, die dreifache Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial und wirtschaftlich) zu verwirklichen, die der Eckpfeiler des gesamten politischen Rahmens der Region ist”.

Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt: erstens in Initiativen, die 24 Monate vor dem 12. Mai begonnen haben. Die drei besten Projekte erhalten je nach Punktzahl einen Preis von 5.000, 4.000 und 3.000 Euro. Zweitens werden vier Preise in Höhe von je 600 Euro an Unternehmensinitiativen vergeben, die noch nicht gestartet sind. Für die Preise sind insgesamt 14.400 Euro vorgesehen.

Der Direktor des Gebiets, Cayetano Silva, erklärt, dass das Ziel darin besteht, “die Talente und Fähigkeiten der neuen Generationen von Unternehmern im Landwirtschafts- und Viehzuchtsektor durch Projekte hervorzuheben, die die Schaffung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums fördern”.

Alle zum Wettbewerb zugelassenen Projekte werden von einem technischen Ausschuss bewertet, der sich aus Fachleuten des Cabildo und anderen Einrichtungen des Agrarsektors und der ländlichen Entwicklung zusammensetzt und sich auf die oben genannten Kriterien stützt. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich auf der Website des Cabildo de Tenerife anmelden und sich über die Bedingungen informieren.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana