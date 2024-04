Feijóo dice que no permitiría a su pareja contratar con la administración... pero sí dejó a su hermana hacerlo con la Xunta

Si llega a presidente del Gobierno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá a su pareja “que no tenga contratos con la administración pública”. Así lo afirmó este miércoles en una entrevista en Onda Cero tras conocer la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba una pausa para “parar y reflexionar”. No se quedó ahí, aseguró que “si tiene sponsor para hacer su trabajo y resulta que esos sponsors son posteriormente adjudicatarios de la administración pública, eso no se lo voy a consentir”. Una exigencia ética que Feijóo no mostró con su propia hermana durante sus trece años al frente de la Xunta.

Micaela Núñez Feijóo es la directora de la Zona Noroeste del Grupo Eulen, una empresa de servicios con más de 70.000 empleados en todo el mundo. En 2022, el diario Público desveló que, desde que Feijóo llegó en 2009 a la presidencia de la Xunta hasta ese momento, Eulen había recibido contratos del Gobierno gallego por más de 37 millones de euros. No era algo nuevo. Como contó entonces la Cadena SER, Micaela llegó a estampar su firma en un convenio suscrito con la consellería que dirigía Feijóo durante el último gobierno de Manuel Fraga. Entonces, ella constaba como “apoderada” de la empresa.

Según su cuenta en LinkedIn, Micaela Núñez entró en Eulen en 2003, el mismo año en el que su hermano regresó a Galicia, abandonando la presidencia de Correos para ponerse al frente del departamento de Política Territorial. Ella fue delegada de la empresa en Pontevedra y Vigo y, posteriormente, directora regional en Galicia. El ascenso a su cargo actual, responsable para el Noroeste, llegó en en 2016, justo después de alcanzar una cifra récord de 6,2 millones de euros en contratos con la Xunta durante el ejercicio anterior.

Feijóo siempre defendió que el puesto de su hermana, en un grupo empresarial de esas dimensiones, no influía en los contratos con la administración autonómica, un argumento que no convenció a la oposición. El 30 de marzo de 2022, el mismo día en que el mandatario gallego renunciaba a la presidencia del PPdeG como paso previo para asumir el liderazgo estatal, la mayoría absoluta de los populares en el Parlamento de Galicia impidió que el Consello de Contas, el órgano encargado de fiscalizar a las administraciones en la comunidad, revisase las contrataciones de la Xunta con Eulen desde 2009. Lo había solicitado el BNG basándose en las informaciones periodísticas que apuntaban a una supuesta “connivencia” de Feijóo “con su propia familia”.

La prima y el cuñado

Micaela Núñez Feijóo no es la única familiar del líder del PP que ha progresado durante su presidencia de la Xunta. Su prima, Eloína Núñez Masid es, desde 2017, la gerenta del Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Antes lo fue del Hospital de Ourense, cargo al que llegó desde el grupo municipal del PP en la ciudad, donde era concejala.

La gestión de Eloína Núñez al frente de la sanidad en la capital de Galicia no ha estado exenta de polémicas, con expedientes a la doctora que denunciaba falta de medios en urgencias o acusaciones a los propios facultativos de contagiarse de covid entre ellos durante las pausas en la cafetería. Sólo meses después de esta última, todavía bajo los efectos del covid, Feijóo reservaba a su prima un cargo en la dirección del Partido Popular de Galicia.

Fue precisamente durante la pandemia cuando la empresa del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas, firmó contratos menores con la Xunta por valor de 200.000 euros. Según publicó El Salto, la empresa de la que es director comercial el hermano de Eva Cárdenas obtuvo 204.076,18 euros en contrataciones a dedo mientras el líder del PP era aún presidente de Galicia. Entre 2020 y 2022 se convirtió en una de las compañías “favoritas” de la administración autonómica para el encargo del rastreo de contagios. Y eso que la sociedad de telemarketing Universal Support no tiene ninguna relación con el sector sanitario.