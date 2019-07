Santi Concepción Jr firmó la sexta posición en la final Rotax celebrada en Zuera

La rotura del chasis justo antes de la crono oficial del sábado, pero sobre todo un motor y un desarrollo que el equipo no supo poner a punto para las condiciones del fin de semana, marcaron la actuación del piloto de la isla de La Palma. A la postre, Santi Jr firmó una meritoria sexta posición final, se informa en nota de prensa.

Aunque no pudo lograr el objetivo de ganar el campeonato para obtener así un pase a la final mundial Rotax que tendrá lugar en Italia, Santi Concepción Jr demostró que es capaz de superar la adversidad y luchar hasta el final. Asistido por Ariza Racing en un fin de semana complicado en el Circuito Internacional de Zuera, quedó constancia de su arrojo, lo que le ha servido para conseguir la sexta plaza final en la Copa Rotax-Senior Max.

Las cosas habían empezado bien, sobre todo a nivel de sensaciones. Los entrenamientos del jueves y del viernes habían salido a pedir de boca y colocaban al piloto del equipo con base en el municipio de El Paso como uno de los favoritos a la victoria, siempre rodando en el grupo de los más rápidos. “Nos veíamos muy fuertes, incluso llegamos a ser los más rápidos en una de las mangas”, recordó el piloto palmero una vez concluida su actuación en tierras zaragozanas.

Pero el sábado todo cambió. La temperatura subía y el equipo no supo dar con la puesta a punto del motor y el desarrollo para esas condiciones: “no sabíamos qué pasaba”, expresaba Santi Jr. El equipo intentaba buscar una respuesta, pero ésta no llegaba. Para hacer más complicada esa jornada, y justo a punto de enfocar la sesión de entrenamientos oficiales, se rompía el chasis. No había tiempo de arreglarlo, pero Santi Jr se las arregló para firmar el octavo mejor tiempo.

Para esa jornada estaban programadas dos carreras y, con el chasis soldado, tocaba esperar un milagro. Eso, o que Santi Jr se sacase de la manga una carrera plena de garra. Y tocó lo segundo. Batallando desde la primera curva, forzando adelantamientos y aprovechando los rebufos, pudo suplir la falta de potencia para mantener la octava posición con la que partió. En la segunda carrera, tras una dura pelea, logró la sexta, acabando el día absolutamente extenuado después de su brutal entrega.

El domingo, sin que el equipo diese con la tecla en cuanto al rendimiento del motor, Santi Jr optó por unos nuevos reglajes a los que dio el visto bueno después de unas vueltas de adaptación. En la crono se movió en las posiciones similares a las del día anterior, para aumentar su nivel y amarrar la quinta posición en la tercera carrera del fin de semana, donde llegó a rodar en tercer lugar. En la última y definitiva, a la que salía séptimo, la mala suerte volvió a recaer en el piloto canario. El chasis se rompía nuevamente y era imposible seguir el ritmo de los rivales, de hecho, Santi Jr había vuelto a alcanzar una tercera plaza que no pudo aguantar. Aun así acabó sexto, justo antes de que una penalización le retrasase al puesto 11 al acabar sin el pontón delantero. A la postre, y en cómputos generales, acabó en el sexto puesto final en su primera carrera en esta categoría.

“Nos queda un sabor amargo, nos hemos vaciado en la pista, pero con los problemas de motor y de chasis ha sido imposible llegar más arriba. Ha sido una verdadera pena, porque estábamos con ritmo y confianza para llegar más arriba, de hecho, mi ilusión era representar a España en la final mundial en Italia”, lamentó Santi Concepción Jr una vez finalizada su actuación en Zaragoza.

Este programa a nivel nacional es posible gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, Binter, Isla Bonita Love Festival, Ayuntamiento de El Paso y Sponsoring Car.