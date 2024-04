CC de San Andrés y Sauces pide al alcalde que “no siga retrasando” la aprobación definitiva del nuevo PGO

El portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces, José Tomás Rodríguez de Paz, pide al alcalde del municipio que “no siga retrasando el nuevo Plan General de Ordenación y que conteste ya a las correcciones del documento que el Gobierno de Canarias ha solicitado para poder proceder a la aprobación definitiva”.

“Nos consta que el alcalde ya tiene los informes técnicos que ha pedido el Gobierno, pero no los ha entregado y no entendemos la razón para que sea el propio Ayuntamiento el que esté retrasando intencionadamente la aprobación de un Plan General por el que llevamos esperando 13 años”, explica el concejal de CC.

“En 2023 el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces aprobó de manera provisional el nuevo PGO y el documento está ahora a la espera que el Gobierno de Canarias dé su aprobación definitiva, pero para ello ha solicitado que el equipo redactor haga dos correcciones, que ya sabemos que están hechas y que están en manos de la Alcaldía, pero que no se han remitido al Gobierno”, insiste Rodríguez de Paz. “Lo que no entendemos es cómo la aprobación del PGO, que es tan urgente y necesaria para el municipio, no parece que sea una prioridad para el alcalde”.

CC recuerda que “el nuevo Plan General, entre otras cosas, amplía las zonas de uso residencial, lo que permitirá la construcción de viviendas, y delimita, por primera vez, una zona industrial que atraerá la implantación de nuevas empresas”, explica.

“Es la brújula que guiará el desarrollo urbanístico y económico de nuestro municipio. Aquí no cabe la pasividad a la que, lamentablemente, nos tiene acostumbrados el equipo de Gobierno y, por eso, le reclamamos que remita de una vez las correcciones al Gobierno”, concluye.